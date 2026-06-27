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Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı

Inter, Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme [2027] imzalamayacak ancak 32 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda İtalyan ekibinde kalacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 17:29
Haber: Sporx.com dış haberler
Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı
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Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

YENİ SÖZLEŞME DÜŞÜNCESİ YOK Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Inter, sözleşmesi 2027'de bitecek Hakan Çalhanoğlu ile şu anda yeni sözleşme imzalamayı düşünmüyor.

YENİ SEZONDA KALACAK

Hakan Çalhanoğlu'nun, Inter'in bu düşüncesine rağmen yeni sezonda İtalyan ekibinde kalmasının beklendiği belirtildi.

İLGİ ÇEKİCİ TEKLİF YOK!

Milli futbolcu için şu anda ilgi çekici bir teklifi olmadığı ve Inter'in, astronomik bir teklif gelmediği sürece Hakan Çalhanoğlu ile bu sezon da devam edeceği yazıldı.

Hakan Çalhanoğlu için Hakan Safi'nin başkan seçilmemesinin ardından Fenerbahçe'nin ilgisinin de azaldığı kaydedildi.

ALTI YIL SONUNDA VEDA!

Inter'in son dönemde oyuncuları bedelsiz olarak bırakmasının bir gelenek olmadığı ancak Hakan Çalhanoğlu ile ilgili düşüncede bir dram yaşanmayacağı ve altı yılın sonunda (Gelecek yıl) milli futbolcuya veda edileceği öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Inter'de geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 12 gol attı ve 7 asist yaptı.

 

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