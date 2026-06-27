Nottingam Forest'ta 135 milyon euroluk satış sonrası ilk hedef Oulai

Trabzonspor formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından Fildişi Sahili Milli Takımı'na kadar yükselen Christ Inao Oulai, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesinde yer almaya devam ediyor. Genç orta saha oyuncusunun yükselen grafiği, Dünya Kupası sahnesinde de dikkat çekmeyi sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Daha önce Chelsea ve Leipzig'in yakından takip ettiği 20 yaşındaki futbolcunun son dönemde PSG ile Barcelona'nın da ilgisini çektiği öne sürülürken, İngiltere'den gelen yeni bir iddia transfer gündemini hareketlendirdi.İngiliz basınında yer alan haberlere göre, teknik direktör Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest, orta sahasını güçlendirmek için Christ Inao Oulai'yi önemli adaylardan biri olarak değerlendiriyor.

135 MİLYON EUROYA GİDEN ANDERSON'UN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR



İngiliz ekibi, geçtiğimiz günlerde Elliot Anderson'u tam 135 milyon euro karşılığında Manchester City'ye gönderirken, oluşan boşluğu doldurabilecek isimler arasında Trabzonspor'un genç yıldızının da bulunduğu ifade edildi. Kulübün Oulai transferi konusunda ciddi bir çalışma yürüttüğü belirtiliyor.



TRABZONSPOR'UN BEKLENTİSİ 40 MİLYON EURO



Bordo-mavili yönetim ise genç futbolcunun bonservisinden en az 40 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Özellikle Almanya karşılaşmasının ardından birçok Avrupa kulübünün Trabzonspor ile temasa geçtiği ve transfer sürecini hızlandırmak istediği öğrenildi. Karadeniz temsilcisinin, Oulai'nin olası satışıyla kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirlerinden birine ulaşması bekleniyor.



FİLDİŞİ SAHİLİ TARİH YAZDI



Dünya Kupası E Grubu'nda Curaçao'yu Pepe'nin attığı iki golle 2-0 mağlup eden Fildişi Sahili, topladığı 6 puanla grubunu ikinci sırada tamamladı ve tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçmeyi başardı.



Almanya karşısında ilk 11'de başlayarak 90 dakika sahada kalan Christ Inao Oulai, Curaçao mücadelesinde ise ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Genç futbolcu, milli takımıyla birlikte Dünya Kupası serüvenini sürdürmeye devam ediyor.



PERFORMANSI



Geride bıraktığımız 2025-26 sezonunun başında 5,5 milyon euro karşılığında Bastia'dan transfer edilen Oulai, Trabzonspor formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 2 gol - 4 asistlik performans sergiledi.



