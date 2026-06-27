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Avusturya GP'sinde Verstappen kaza yaptı, Russell pole pozisyonunu kaptı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. etabı Avusturya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell ilk sıradan başlayacak. Red Bull pilotu Max Verstappen kaza yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 18:52 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2026 18:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avusturya GP'sinde Verstappen kaza yaptı, Russell pole pozisyonunu kaptı
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. etabı Avusturya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell ilk sıradan başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1.06.113'lük derece elde eden Russell, ilk cebe yerleşti.

Russell, F1 kariyerinde 11. pole pozisyonunu elde etti.

Büyük Britanyalı sürücünün 0.236 saniye arkasında yer alan Monakolu pilot Charles Leclerc (Ferrari) ikinci, 0.295 saniye gerisindeki Büyük Britanyalı Lewis Hamilton (Ferrari) ise üçüncü sırayı aldı.

Avusturya Grand Prix'si, 28 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da koşulacak. 

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