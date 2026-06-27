28 Haziran
Panama-İngiltere
00:00
28 Haziran
Hırvatistan-Gana
00:00
28 Haziran
Kolombiya-Portekiz
02:30
28 Haziran
Kongo D. Cumhuriyeti-Özbekistan
02:30
28 Haziran
Ürdün-Arjantin
05:00
28 Haziran
Cezayir-Avusturya
05:00

Yan Diomande için 112 milyon euro!

Leipzig, Liverpool'un transferi için ısrarcı olduğu 19 yaşındaki genç yıldızı Yan Diomande için 112 milyon euro bonservis talep ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 13:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Yan Diomande için 112 milyon euro!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Leipzig, Liverpool'un transfer etmek istediği Yan Diomande'nin bonservisini belirledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz basınında yer alan habere göre, Leipzig, 19 yaşındaki futbolcuyu için 112 milyon euro bonservis talep ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Leipzig forması altında geçen sezon 36 maçta süre bulan Fildişili futbolcu, 13 gol attı ve 10 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösterilen Diomande'nin, kulübü Leipzig ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.