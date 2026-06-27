Yan Diomande için 112 milyon euro!

Leipzig, Liverpool'un transfer etmek istediği Yan Diomande'nin bonservisini belirledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz basınında yer alan habere göre, Leipzig, 19 yaşındaki futbolcuyu için 112 milyon euro bonservis talep ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Leipzig forması altında geçen sezon 36 maçta süre bulan Fildişili futbolcu, 13 gol attı ve 10 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösterilen Diomande'nin, kulübü Leipzig ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Leipzig forması altında geçen sezon 36 maçta süre bulan Fildişili futbolcu, 13 gol attı ve 10 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösterilen Diomande'nin, kulübü Leipzig ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.