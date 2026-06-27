Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic'e yeni sözleşme

EuroLeague'ye geri dönen Beşiktaş GAİN'de önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Eurohoops'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, başantrenörü Dusan Alimpijevic ile sözleşme uzatmak istiyor.
Beşiktaş'ın başarılı başantrenörün sözleşmesini iki yıllık uzatmak istediği ve anlaşmanın çok yakın olduğu belirtildi.
Öte yandan Dusan Alimpijevic, kulübün EuroLeague'e geri dönmesinin ardından Eurohoops'a açıklamalarda bulundu.
"HAYALİM GERÇEK OLDU"
Alimpijevic, "3 yıl önce Beşiktaş'a geldiğimde, her şeyi gördükten ve kulübün ne kadar büyük olduğunu anladıktan sonra, EuroLeague'de oynamanın hayalim olduğunu söylemiştim. Şimdi bu gerçek oldu!" dedi.
Sözlerine devam eden 40 yaşındaki başantrenör, "Bu yüzden gerçekten heyecanlı ve çok mutluyum. Ancak asıl önemli olan, benim kişisel hislerim ya da bu durumdan ne kadar gurur duyduğum değil. Bu karar, kulübümüz ve taraftarlarımız için çok daha önemli çünkü bugün Beşiktaş ve tüm taraftarlarımız için gerçekten büyük bir gün." dedi.
"HARİKA BİR DENEYİM OLACAK"
EuroLeague kararının ardından beklentilerin kurulacak kadroya göre olacağını dile getiren Sırp başantrenör, "Her şeyden önce, neyin gerçekçi, neyin gerçekçi olmadığını ve beklentilerimizin ne olması gerektiğini söyleyebilmemiz için nasıl bir kadro kuracağımızı görmemiz gerekiyor. Ancak EuroLeague'e ilk kez katılan bir takım olarak, rekabetçi olabileceğimizi, iyi basketbol oynayabileceğimizi ve taraftarlarımızın ile Beşiktaş'ı sevenlerin maçlarımızdan keyif almasını sağlayabileceğimizi göstermeliyiz. Elbette, Beşiktaş, spor salonuna gelecek tüm bu büyük isimler, taraftarlarımız için harika bir deneyim olacak." dedi.
Sözlerine devam eden Alimpijevic, "Dediğim gibi, sezon boyunca istikrarlı olmalıyız. Bu tamamen farklı bir durum. EuroLeague'de oynamamış olanlar, fikstürün ne kadar zorlu olabileceğini ya da ne tür iniş çıkışlara yol açabileceğini bilmezler. Ancak şu anda bizim için, diğer takımlara göre EuroLeague pazarına daha geç girdiğimiz için önceliğimiz, her iki zorlu turnuvada da katkı sağlayabilecek ve rekabetçi iyi bir kadro kurmaktır." diye konuştu.
"SONUÇTAN MEMNUNUZ"
Dusan Alimpijevic, "Duyurunun hemen ardından çalışmalara başladık. Elbette kulüp içinde bir kadro oluşturma konusunda zaten fikirlerimiz vardı ve duyuru öncesinde de bu konuda çalışıyorduk. Sonuçtan çok memnunuz." dedi.
"3 KULÜBÜ HAK EDİYOR"
Sırp başantrenör, "Türkiye pazarının muhteşem olduğuna inanıyorum. Yatırımlar, altyapı, taraftar kitlesi ve sunabileceği şehirler nedeniyle Türkiye'nin gelecekte EuroLeague'de kesinlikle üç kulübü hak ettiğine inanıyorum. Beşiktaş'ın uzun yıllar boyunca EuroLeague için çok iyi bir ortak olabileceğini gösterebileceğine inanıyorum." sözlerini sarf etti.
Alimpijevic, "Bu nedenle, özellikle turnuvanın gelecekte 24'ten fazla, hatta 30'a kadar kulübe genişletilmesi konusundaki tüm tartışmalar göz önüne alındığında, önümüzdeki sezonun Beşiktaş'ın EuroLeague'de kendini göstermesi açısından çok önemli bir yıl olacağına inanıyorum. Ve dediğim gibi, taraftarlarımız tüm EuroLeague kulüpleri için en üst düzeyde kesinlikle yepyeni bir deneyim sunacak." açıklamasını yaptı.
Beşiktaş'ın başarılı başantrenörün sözleşmesini iki yıllık uzatmak istediği ve anlaşmanın çok yakın olduğu belirtildi.
Öte yandan Dusan Alimpijevic, kulübün EuroLeague'e geri dönmesinin ardından Eurohoops'a açıklamalarda bulundu.
"HAYALİM GERÇEK OLDU"
Alimpijevic, "3 yıl önce Beşiktaş'a geldiğimde, her şeyi gördükten ve kulübün ne kadar büyük olduğunu anladıktan sonra, EuroLeague'de oynamanın hayalim olduğunu söylemiştim. Şimdi bu gerçek oldu!" dedi.
Sözlerine devam eden 40 yaşındaki başantrenör, "Bu yüzden gerçekten heyecanlı ve çok mutluyum. Ancak asıl önemli olan, benim kişisel hislerim ya da bu durumdan ne kadar gurur duyduğum değil. Bu karar, kulübümüz ve taraftarlarımız için çok daha önemli çünkü bugün Beşiktaş ve tüm taraftarlarımız için gerçekten büyük bir gün." dedi.
"HARİKA BİR DENEYİM OLACAK"
EuroLeague kararının ardından beklentilerin kurulacak kadroya göre olacağını dile getiren Sırp başantrenör, "Her şeyden önce, neyin gerçekçi, neyin gerçekçi olmadığını ve beklentilerimizin ne olması gerektiğini söyleyebilmemiz için nasıl bir kadro kuracağımızı görmemiz gerekiyor. Ancak EuroLeague'e ilk kez katılan bir takım olarak, rekabetçi olabileceğimizi, iyi basketbol oynayabileceğimizi ve taraftarlarımızın ile Beşiktaş'ı sevenlerin maçlarımızdan keyif almasını sağlayabileceğimizi göstermeliyiz. Elbette, Beşiktaş, spor salonuna gelecek tüm bu büyük isimler, taraftarlarımız için harika bir deneyim olacak." dedi.
Sözlerine devam eden Alimpijevic, "Dediğim gibi, sezon boyunca istikrarlı olmalıyız. Bu tamamen farklı bir durum. EuroLeague'de oynamamış olanlar, fikstürün ne kadar zorlu olabileceğini ya da ne tür iniş çıkışlara yol açabileceğini bilmezler. Ancak şu anda bizim için, diğer takımlara göre EuroLeague pazarına daha geç girdiğimiz için önceliğimiz, her iki zorlu turnuvada da katkı sağlayabilecek ve rekabetçi iyi bir kadro kurmaktır." diye konuştu.
"SONUÇTAN MEMNUNUZ"
Dusan Alimpijevic, "Duyurunun hemen ardından çalışmalara başladık. Elbette kulüp içinde bir kadro oluşturma konusunda zaten fikirlerimiz vardı ve duyuru öncesinde de bu konuda çalışıyorduk. Sonuçtan çok memnunuz." dedi.
"3 KULÜBÜ HAK EDİYOR"
Sırp başantrenör, "Türkiye pazarının muhteşem olduğuna inanıyorum. Yatırımlar, altyapı, taraftar kitlesi ve sunabileceği şehirler nedeniyle Türkiye'nin gelecekte EuroLeague'de kesinlikle üç kulübü hak ettiğine inanıyorum. Beşiktaş'ın uzun yıllar boyunca EuroLeague için çok iyi bir ortak olabileceğini gösterebileceğine inanıyorum." sözlerini sarf etti.
Alimpijevic, "Bu nedenle, özellikle turnuvanın gelecekte 24'ten fazla, hatta 30'a kadar kulübe genişletilmesi konusundaki tüm tartışmalar göz önüne alındığında, önümüzdeki sezonun Beşiktaş'ın EuroLeague'de kendini göstermesi açısından çok önemli bir yıl olacağına inanıyorum. Ve dediğim gibi, taraftarlarımız tüm EuroLeague kulüpleri için en üst düzeyde kesinlikle yepyeni bir deneyim sunacak." açıklamasını yaptı.