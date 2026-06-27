28 Haziran
Panama-İngiltere
00:00
28 Haziran
Hırvatistan-Gana
00:00
28 Haziran
Kolombiya-Portekiz
02:30
28 Haziran
Kongo D. Cumhuriyeti-Özbekistan
02:30
28 Haziran
Ürdün-Arjantin
05:00
28 Haziran
Cezayir-Avusturya
05:00

12 Dev Adam'dan Rusya karşısında hazırlık galibiyeti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Antalya'daki hazırlıklarını Rusya ile oynadığı maçla tamamladı. Ay-yıldızlılar, mücadeleden 86-78'lik galibiyetle ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 15:26
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
12 Dev Adam'dan Rusya karşısında hazırlık galibiyeti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, Antalya kampını tamamladı.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarının son gününde Rusya ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MİLLİLERDEN GALİBİYET

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Rusya karşısındaki mücadeleye Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman, Malachi Flynn ve Ömer Faruk Yurtseven beşiyle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 54-30 önde tamamlayan milliler, parkeden 86-78'lik skorla galip ayrıldı.

CEDİ VE FURKAN ÖNE ÇIKTI

Ay-yıldızlılarda Furkan Korkmaz 13 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle mücadele etti. Cedi Osman ise karşılaşmayı 14 sayı ve 6 ribaundla tamamladı.

Rusya'da Kirill Grigori, 20 sayıyla maçın öne çıkan ismi oldu.

HAZIRLIKLAR İSTANBUL'DA SÜRECEK

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 30 Haziran'a kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek. Milliler, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.