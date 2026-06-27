12 Dev Adam'dan Rusya karşısında hazırlık galibiyeti

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, Antalya kampını tamamladı.
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarının son gününde Rusya ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MİLLİLERDEN GALİBİYET
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Rusya karşısındaki mücadeleye Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman, Malachi Flynn ve Ömer Faruk Yurtseven beşiyle başladı.
Karşılaşmanın ilk yarısını 54-30 önde tamamlayan milliler, parkeden 86-78'lik skorla galip ayrıldı.
CEDİ VE FURKAN ÖNE ÇIKTI
Ay-yıldızlılarda Furkan Korkmaz 13 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle mücadele etti. Cedi Osman ise karşılaşmayı 14 sayı ve 6 ribaundla tamamladı.
Rusya'da Kirill Grigori, 20 sayıyla maçın öne çıkan ismi oldu.
HAZIRLIKLAR İSTANBUL'DA SÜRECEK
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 30 Haziran'a kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek. Milliler, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarının son gününde Rusya ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MİLLİLERDEN GALİBİYET
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Rusya karşısındaki mücadeleye Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman, Malachi Flynn ve Ömer Faruk Yurtseven beşiyle başladı.
Karşılaşmanın ilk yarısını 54-30 önde tamamlayan milliler, parkeden 86-78'lik skorla galip ayrıldı.
CEDİ VE FURKAN ÖNE ÇIKTI
Ay-yıldızlılarda Furkan Korkmaz 13 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle mücadele etti. Cedi Osman ise karşılaşmayı 14 sayı ve 6 ribaundla tamamladı.
Rusya'da Kirill Grigori, 20 sayıyla maçın öne çıkan ismi oldu.
HAZIRLIKLAR İSTANBUL'DA SÜRECEK
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 30 Haziran'a kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek. Milliler, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek.