Aliağa FK'da peş peşe ayrılıklar

Yeni sezonda 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Aliağa Futbol'da ayrılıklar peş peşe geldi. Sarı-siyahlı kulüp, sezon başında sportif direktörlük görevine getirdiği Erdem Özgenç ile yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ERDEM ÖZGENÇ'E VEDA
Aliağa Futbol'dan yapılan açıklamada, Erdem Özgenç ile karşılıklı görüşmeler sonucunda ayrılık kararı alındığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Erdem Özgenç. Sportif direktörümüz Erdem Özgenç'le karşılıklı görüşmeler sonrasında yollarımız ayrılmıştır. Erdem Özgenç'e emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
ABDURRAHMAN ÜRESİN DE AYRILDI
İzmir ekibi, Konyaspor'dan kiraladığı 22 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin'le de vedalaştı. Aliağa Futbol'da yeni sezon öncesi yaşanan bu ayrılıklar dikkat çekti.
Yönetimdeki belirsizlikler nedeniyle sıkıntılar yaşamaya başladığı belirtilen Aliağa Futbol'un sezona nasıl giriş yapacağı merak konusu oldu.
Aliağa Futbol'dan yapılan açıklamada, Erdem Özgenç ile karşılıklı görüşmeler sonucunda ayrılık kararı alındığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Erdem Özgenç. Sportif direktörümüz Erdem Özgenç'le karşılıklı görüşmeler sonrasında yollarımız ayrılmıştır. Erdem Özgenç'e emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
ABDURRAHMAN ÜRESİN DE AYRILDI
İzmir ekibi, Konyaspor'dan kiraladığı 22 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin'le de vedalaştı. Aliağa Futbol'da yeni sezon öncesi yaşanan bu ayrılıklar dikkat çekti.
Yönetimdeki belirsizlikler nedeniyle sıkıntılar yaşamaya başladığı belirtilen Aliağa Futbol'un sezona nasıl giriş yapacağı merak konusu oldu.