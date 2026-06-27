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Aliağa FK'da peş peşe ayrılıklar

Yeni sezonda 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Aliağa Futbol'da ayrılıklar yaşandı. Sarı-siyahlı kulüp, sportif direktör Erdem Özgenç ile yollarını ayırırken Abdurrahman Üresin'le de vedalaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 15:47
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa FK'da peş peşe ayrılıklar
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Yeni sezonda 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Aliağa Futbol'da ayrılıklar peş peşe geldi. Sarı-siyahlı kulüp, sezon başında sportif direktörlük görevine getirdiği Erdem Özgenç ile yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ERDEM ÖZGENÇ'E VEDA

Aliağa Futbol'dan yapılan açıklamada, Erdem Özgenç ile karşılıklı görüşmeler sonucunda ayrılık kararı alındığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Erdem Özgenç. Sportif direktörümüz Erdem Özgenç'le karşılıklı görüşmeler sonrasında yollarımız ayrılmıştır. Erdem Özgenç'e emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

ABDURRAHMAN ÜRESİN DE AYRILDI

İzmir ekibi, Konyaspor'dan kiraladığı 22 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin'le de vedalaştı. Aliağa Futbol'da yeni sezon öncesi yaşanan bu ayrılıklar dikkat çekti.

Yönetimdeki belirsizlikler nedeniyle sıkıntılar yaşamaya başladığı belirtilen Aliağa Futbol'un sezona nasıl giriş yapacağı merak konusu oldu.

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