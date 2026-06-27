Muğlaspor'da iki ayrılık birden

Yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek Muğlaspor'da iki ayrılık yaşandı. Yeşil-beyazlı kulüp, orta saha oyuncuları Fatih Somuncu ve Abdurrahman Canlı ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KULÜPTEN TEŞEKKÜR MESAJI
Muğlaspor'dan yapılan açıklamada, iki oyuncunun da geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonlukta emeği bulunduğu belirtildi.
Kulüp, Fatih Somuncu ve Abdurrahman Canlı'ya yeşil-beyazlı forma altında gösterdikleri mücadele, özveri ve katkılar için teşekkür etti.
Açıklamada, iki futbolcuya kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarı dilekleri iletildi.
Muğlaspor'dan yapılan açıklamada, iki oyuncunun da geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonlukta emeği bulunduğu belirtildi.
Kulüp, Fatih Somuncu ve Abdurrahman Canlı'ya yeşil-beyazlı forma altında gösterdikleri mücadele, özveri ve katkılar için teşekkür etti.
Açıklamada, iki futbolcuya kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarı dilekleri iletildi.