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Muğlaspor'da iki ayrılık birden

Yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek Muğlaspor, iki futbolcusuyla yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlı kulüp, Fatih Somuncu ve Abdurrahman Canlı'ya emekleri için teşekkür etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 16:32
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor'da iki ayrılık birden
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Yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek Muğlaspor'da iki ayrılık yaşandı. Yeşil-beyazlı kulüp, orta saha oyuncuları Fatih Somuncu ve Abdurrahman Canlı ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KULÜPTEN TEŞEKKÜR MESAJI

Muğlaspor'dan yapılan açıklamada, iki oyuncunun da geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonlukta emeği bulunduğu belirtildi.

Kulüp, Fatih Somuncu ve Abdurrahman Canlı'ya yeşil-beyazlı forma altında gösterdikleri mücadele, özveri ve katkılar için teşekkür etti.

Açıklamada, iki futbolcuya kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarı dilekleri iletildi.

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