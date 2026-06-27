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Lincoln Henrique, Bursaspor ile Türkiye'ye dönüyor

Bursaspor, Türkiye'de daha önce Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Lincoln Henrique'yi kadrosuna katıyor. Yeşil-beyazlılar, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Alverca ile anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 15:57
Haber: Sporx.com dış haberler
Lincoln Henrique, Bursaspor ile Türkiye'ye dönüyor
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Türkiye'de daha önce Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Lincoln Henrique, Bursaspor'a transfer olmaya hazırlanıyor.

BURSASPOR ANLAŞTI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Record'da yer alan habere göre, 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Portekiz ekibi Alverca ile anlaşma sağladı.

2 MİLYON EURO BONSERVİS

Bursaspor, Brezilyalı futbolcunun transferi için Alverca'ya 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve 27 yaşındaki futbolcunun haklarının yüzde 70'ini eline alacak.

SEZON PERFORMANSI

Lincoln Henrique'nin kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye gelip Bursaspor'a 2+1 yıllık imza atması bekleniyor.

Alverca'da geçen sezon 32 maçta süre bulan Lincoln Henrique, 2 gol attı ve 6 asist yaptı.

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