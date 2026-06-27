28 Haziran
Panama-İngiltere
0-0DA
28 Haziran
Hırvatistan-Gana
1-0DA
28 Haziran
Kolombiya-Portekiz
02:30
28 Haziran
Kongo D. Cumhuriyeti-Özbekistan
02:30
28 Haziran
Ürdün-Arjantin
05:00
28 Haziran
Cezayir-Avusturya
05:00

Mario Branco'dan Milan Skriniar itirafı!

Benfica Futbol Genel Direktörü Mario Branco, Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar hakkında konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 23:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Mario Branco'dan Milan Skriniar itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'de forma giyen Milan Skriniar'ın adı, Benfica'da takımdan ayrılan Nicolas Otamendi'nin yerine düşünülen isimler arasında giderek daha fazla öne çıkıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Benfica Başkanı Rui Costa, kulübün genel kurulunda Joao Diogo Manteigas'ın sorusunu yanıtlarken, Atletico Madrid forması giyen Gimenez'i transfer etmeyeceklerini ifade etti. Ancak Skriniar iddialarını yalanlamayan Rui Costa'nın açıklamalarının ardından, Benfica Futbol Genel Direktörü Mario Branco'nun Slovak savunmacı hakkında yaptığı övgü dolu değerlendirmeler gündeme geldi.

Mario Branco, Türk gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda Skriniar transfer sürecini anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Milan Skriniar harika bir oyuncu. Aynı zamanda inanılmaz bir karaktere sahip. O dönemde 'Skriniar yarın geliyor, öbür gün geliyor' şeklinde birçok haber çıkıyordu. Ancak biz uzun süredir Skriniar ve menajeriyle görüşüyorduk ve bu sürecin basına yansımasını istemiyorduk. Transferi doğru zamanda sonuçlandırmayı başardık. Başkan Ali Koç'un onayını aldıktan sonra Paris'e gittim. Oyuncuyla yüz yüze görüştüm ve projemizi kendisine bizzat anlattım. Onu Fenerbahçe'ye kazandırdığımız için çok mutluyum. Ben ayrıldıktan sonra da Skriniar'ın Fenerbahçe'de kalmak istemesi ve kulübün onu bonservisiyle kadrosuna katmayı başarması ayrıca beni mutlu etti. Bence Skriniar gibi bir oyuncunun kadroda olması herkesi mutlu edecektir."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.