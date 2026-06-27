Mario Branco'dan Milan Skriniar itirafı!

Fenerbahçe'de forma giyen Milan Skriniar'ın adı, Benfica'da takımdan ayrılan Nicolas Otamendi'nin yerine düşünülen isimler arasında giderek daha fazla öne çıkıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Benfica Başkanı Rui Costa, kulübün genel kurulunda Joao Diogo Manteigas'ın sorusunu yanıtlarken, Atletico Madrid forması giyen Gimenez'i transfer etmeyeceklerini ifade etti. Ancak Skriniar iddialarını yalanlamayan Rui Costa'nın açıklamalarının ardından, Benfica Futbol Genel Direktörü Mario Branco'nun Slovak savunmacı hakkında yaptığı övgü dolu değerlendirmeler gündeme geldi.
Mario Branco, Türk gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda Skriniar transfer sürecini anlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Milan Skriniar harika bir oyuncu. Aynı zamanda inanılmaz bir karaktere sahip. O dönemde 'Skriniar yarın geliyor, öbür gün geliyor' şeklinde birçok haber çıkıyordu. Ancak biz uzun süredir Skriniar ve menajeriyle görüşüyorduk ve bu sürecin basına yansımasını istemiyorduk. Transferi doğru zamanda sonuçlandırmayı başardık. Başkan Ali Koç'un onayını aldıktan sonra Paris'e gittim. Oyuncuyla yüz yüze görüştüm ve projemizi kendisine bizzat anlattım. Onu Fenerbahçe'ye kazandırdığımız için çok mutluyum. Ben ayrıldıktan sonra da Skriniar'ın Fenerbahçe'de kalmak istemesi ve kulübün onu bonservisiyle kadrosuna katmayı başarması ayrıca beni mutlu etti. Bence Skriniar gibi bir oyuncunun kadroda olması herkesi mutlu edecektir."
Mario Branco, Türk gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda Skriniar transfer sürecini anlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Milan Skriniar harika bir oyuncu. Aynı zamanda inanılmaz bir karaktere sahip. O dönemde 'Skriniar yarın geliyor, öbür gün geliyor' şeklinde birçok haber çıkıyordu. Ancak biz uzun süredir Skriniar ve menajeriyle görüşüyorduk ve bu sürecin basına yansımasını istemiyorduk. Transferi doğru zamanda sonuçlandırmayı başardık. Başkan Ali Koç'un onayını aldıktan sonra Paris'e gittim. Oyuncuyla yüz yüze görüştüm ve projemizi kendisine bizzat anlattım. Onu Fenerbahçe'ye kazandırdığımız için çok mutluyum. Ben ayrıldıktan sonra da Skriniar'ın Fenerbahçe'de kalmak istemesi ve kulübün onu bonservisiyle kadrosuna katmayı başarması ayrıca beni mutlu etti. Bence Skriniar gibi bir oyuncunun kadroda olması herkesi mutlu edecektir."