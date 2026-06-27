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Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, Lila Şengün'ü açıkladı

Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, Lila Şengün'ü transfer etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 20:45
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, Lila Şengün'ü açıkladı
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, 24 yaşındaki pasör Lila Şengün'ü kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "İzmir'e hoş geldin Lila Şengün. 2002 doğumlu başarılı pasör Şengün, yeni sezonda takımımızda mücadele edecek. Yeni evine hoş geldin Lila." ifadeleri kullanıldı.



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