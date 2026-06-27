Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, 24 yaşındaki pasör Lila Şengün'ü kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, "İzmir'e hoş geldin Lila Şengün. 2002 doğumlu başarılı pasör Şengün, yeni sezonda takımımızda mücadele edecek. Yeni evine hoş geldin Lila." ifadeleri kullanıldı.
Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, Lila Şengün'ü açıkladı
Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, Lila Şengün'ü transfer etti.
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