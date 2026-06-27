Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş kararı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş için kararını verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İNCELEMEYE DEVAM EDİLECEK
Federasyondan yapılan açıklamada, "Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'nın 30.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4550 – K.2025-2026/5067 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle karar verilmiştir" denildi.
FENERBAHÇE İTİRAZ ETMİŞTİ
Fenerbahçe kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, bahis operasyonu kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilmişti. Sarı lacivertliler, Tahkim Kurulu'na giderek kararın bozulması için itirazda bulunmuştu.
Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'nın 30.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4550 – K.2025-2026/5067 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle karar verilmiştir" denildi.
FENERBAHÇE İTİRAZ ETMİŞTİ
Fenerbahçe kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, bahis operasyonu kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilmişti. Sarı lacivertliler, Tahkim Kurulu'na giderek kararın bozulması için itirazda bulunmuştu.
Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.