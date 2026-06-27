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Çaykur Rizespor'da üç ayrılık birden!

Çaykur Rizespor; Halil Dervişoğlu, Frantzdy Pierrot ve Loide Augusto ile yollarını ayırdığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 22:43
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Çaykur Rizespor'da üç ayrılık birden!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da futbolcular Halil Dervişoğlu, Frantzdy Pierrot ve Loide Augusto ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor arması altında verdikleri mücadele, emek ve gösterdikleri profesyonellik için Halil Dervişoğlu, Pierrot ve Augusto'ya ayrı ayrı teşekkür edildi. 

Açıklamada, oyunculara kariyerlerinde başarı dilendi.

 

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