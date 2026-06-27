Çaykur Rizespor'da üç ayrılık birden!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da futbolcular Halil Dervişoğlu, Frantzdy Pierrot ve Loide Augusto ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor arması altında verdikleri mücadele, emek ve gösterdikleri profesyonellik için Halil Dervişoğlu, Pierrot ve Augusto'ya ayrı ayrı teşekkür edildi.
Teşekkürler Halil Dervişoğlu...
Çaykur Rizespor arması altında mücadelen, emeğin ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz.
Yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz.
Her şey için teşekkürler.💚💙 pic.twitter.com/F6riWRMRTu
— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) June 27, 2026
Açıklamada, oyunculara kariyerlerinde başarı dilendi.
Teşekkürler Loide Augusto...
Çaykur Rizespor arması altında mücadelen, emeğin ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz.
Yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz.
Her şey için teşekkürler.💚💙 pic.twitter.com/L1dNUrL26X
— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) June 27, 2026