Konyaspor, Adil Demirbağ için gelen teklifleri açıkladı!

Konyaspor Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı, transfer çalışmaları hakkında A Spor ekranlarına özel açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "TRANSFER İÇİN DÖRT MEVKİ BELİRLEDİK"
Küçükbakırcı, "Transfer için dört mevki belirledik. Sol bek, sol kanat, çift yönlü bir orta saha ve stoper takviyesi yapmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
"PIERRE DWOMOH KONYA KAMPIMIZA KATILACAK"
Watford forması giyen Pierre Dwomoh ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Küçükbakırcı, "Pierre Dwomoh ile görüşmelerimiz var. Konya kampımıza katılacak. Kendisi yaklaşık 6 aydır futboldan uzaktı. Kamp sürecinin ardından teknik heyetimizin hazırlayacağı rapor doğrultusunda yeni sezon planlamasında yer alıp almayacağı netleşecek." dedi.
"TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR'DEN TEKLİF GELDİ"
Adil Demirbağ'ın takımın en önemli oyuncularından biri olduğunu vurgulayan Küçükbakırcı, "Adil Demirbağ, Konyaspor'un en önemli oyuncularından biri. Elbette kendisini transfer etmek isteyen kulüpler varsa, bizim de maddi anlamda beklentilerimiz var. Şu an için rakam vermem doğru olmaz. Ancak kulübümüze ulaşan bonservis ve takas teklifleri beklentilerimizi karşılamıyor. Adil Demirbağ için Başakşehir ve Trabzonspor'dan teklif geldi." ifadelerini kullandı.
Küçükbakırcı, "Transfer için dört mevki belirledik. Sol bek, sol kanat, çift yönlü bir orta saha ve stoper takviyesi yapmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
"PIERRE DWOMOH KONYA KAMPIMIZA KATILACAK"
Watford forması giyen Pierre Dwomoh ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Küçükbakırcı, "Pierre Dwomoh ile görüşmelerimiz var. Konya kampımıza katılacak. Kendisi yaklaşık 6 aydır futboldan uzaktı. Kamp sürecinin ardından teknik heyetimizin hazırlayacağı rapor doğrultusunda yeni sezon planlamasında yer alıp almayacağı netleşecek." dedi.
"TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR'DEN TEKLİF GELDİ"
Adil Demirbağ'ın takımın en önemli oyuncularından biri olduğunu vurgulayan Küçükbakırcı, "Adil Demirbağ, Konyaspor'un en önemli oyuncularından biri. Elbette kendisini transfer etmek isteyen kulüpler varsa, bizim de maddi anlamda beklentilerimiz var. Şu an için rakam vermem doğru olmaz. Ancak kulübümüze ulaşan bonservis ve takas teklifleri beklentilerimizi karşılamıyor. Adil Demirbağ için Başakşehir ve Trabzonspor'dan teklif geldi." ifadelerini kullandı.