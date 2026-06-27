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100. Yıl Gazi Koşusu servet dağıtacak

100. Yıl Gazi Koşusu'nu kazanan at, sahibine yetiştiricisi ise 141.870.000 TL para kazandıracak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 23:14
100. Yıl Gazi Koşusu servet dağıtacak
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nun 100'üncüsü, 28 Haziran Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 2400 metre çim pistte koşulacak olan yarışta, 2023 doğumlu 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, yarışçılığımızın en prestijli kupasını kazanabilmek adına piste çıkacak.

KAZANAN ATIN SAHİBİNE SERVET

Sonucu her yıl büyük bir merakla beklenen bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 50.000.000 TL olarak belirlendi. İkinciye 20.000.000 TL, üçüncüye 10.000.000 TL, dördüncüye 5.000.000 TL, beşinciye ise 2.500.000 TL ikramiye dağıtılacak.

Koşuyu kazanan tayın sahibi, birincilik ikramiyesine ek olarak 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü (50.000.000 TL), kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126.870.000 TL'lik ikramiye kazanmış olacak.

Ayrıca at sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de eklenecek ve ödül 141.870.000 TL'ye ulaşacak.



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