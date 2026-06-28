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Beşikaş'tan ayrılık için tek şart: Ndidi

Beşiktaş, Wilfred Ndidi için 8 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 09:45
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşikaş'tan ayrılık için tek şart: Ndidi
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Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Leicester City'den kadrosuna dahil ettiği Wilfred Ndidi için teklifler gelmeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arap kulüplerinden yapılan ilk öneriler, yönetim tarafından yeterli bulunmadı. Avrupa'yı hedef belirleyen yönetime, Ndidi'ye istediği şartları karşılayacak bir teklif henüz ulaşmadı.

Siyah-beyazlı kulüp, 8 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı oyuncu için bu rakamın altında tekliflere sıcak bakmıyor.

29 yaşındaki Nijeryalı orta sahanın da takımda kalmak için diretmediği aktarıldı.

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