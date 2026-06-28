Beşiktaş'ta kaleye iki alternatif aday!

Beşiktaş, kaleci konusunu çözmek için yoğun çaba sarf ediyor. Alman eldiven Alexander Nübel birinci sıradaki yerini korumaya devam ederken, oyuncu cephesi ve Bayern Münih ile temaslar sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sürecin zaman alacağı düşünülürken her türlü olasılığı değerlendiren Beşiktaş yönetimi, alternatif girişimlerde de bulunuyor.
BEŞİKTAŞ'IN ALTERNATİFLERİ
Alternatif olarak yer alan isimlerden birinin Aaron Ramsdale olduğu kaydedildi. 28 yaşındaki eldiven, Newcastle United'da geçirdiği kiralık dönemin ardından Southampton'a geri dönüş yaptı. Deneyimli file bekçisi için maliyet araştırması başladı.
Beşiktaş'ın tek alternatifinin Ramsdale olmadığı, Leeds United ile kontratı sona eren ve devre arası da gündeme gelen Illan Meslier'in de listede yer aldığı kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'IN ALTERNATİFLERİ
Alternatif olarak yer alan isimlerden birinin Aaron Ramsdale olduğu kaydedildi. 28 yaşındaki eldiven, Newcastle United'da geçirdiği kiralık dönemin ardından Southampton'a geri dönüş yaptı. Deneyimli file bekçisi için maliyet araştırması başladı.
Beşiktaş'ın tek alternatifinin Ramsdale olmadığı, Leeds United ile kontratı sona eren ve devre arası da gündeme gelen Illan Meslier'in de listede yer aldığı kaydedildi.