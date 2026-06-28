Napoli, Ernest Muçi ile ilgileniyor

Trabzonspor forması giyen Ernest Muçi için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçen sezon Beşiktaş'tan kiralanan Ernest Muçi, lig ve kupa maçlarında hücum hattına önemli katkı vermişti. Arnavut 10 numara, ligde çift haneli gol sayısına ulaştı. Süper Lig'de 11, Türkiye Kupası'nda 4 gol olmak üzere toplamda 15 gol kaydederken, 7 asist üreten maestro için yönetim satın alma opsiyonunu kullandı ve Beşiktaş'a 8.5 milyon euro'yu ödeme kararı verdi.
Bonservisi alınan 25 yaşındaki yıldız için sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi.
İtalya Serie A ekibi Napoli'nin Muçi için Trabzonspor'un kapısını çalarak 16 milyon euro + 1 kiralık oyuncu önerdiği öğrenildi. Bu konuda önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
Bonservisi alınan 25 yaşındaki yıldız için sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi.
İtalya Serie A ekibi Napoli'nin Muçi için Trabzonspor'un kapısını çalarak 16 milyon euro + 1 kiralık oyuncu önerdiği öğrenildi. Bu konuda önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.