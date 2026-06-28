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Fenerbahçe'den ayrılan Bonzie Colson eski takımına geri döndü

Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe Beko'dan Bonzie Colson ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 12:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'den ayrılan Bonzie Colson eski takımına geri döndü
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Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe Beko forması giyen Bonzie Colson ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İsrail ekibi, daha önce de sarı-lacivertli formayı giyen tecrübeli forveti yeniden kadrosuna katarak yeni sezon öncesi önemli bir hamle yaptı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Colson, Fenerbahçe Beko'daki son dönem performansında EuroLeague'de 40 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu bu süreçte 7.1 sayı, 3.0 ribaund, 0.8 asist ve 8.7 verimlilik puanı ortalamaları yakaladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 13 maçta 7.38 sayı, 3.62 ribaund ve 0.46 asist ortalamalarıyla mücadele etti.



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