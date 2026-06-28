Özkan Arseven'den EuroLeague, transfer ve salon açıklaması!

Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven, HT Spor'a yaptığı açıklamalarda siyah-beyazlıların EuroLeague planlaması, transfer çalışmaları, yeni sezon hedefleri ve maçlarını oynayacağı salon hakkında önemli ifadeler kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BÜYÜK OLASILIKLA TÜM MAÇLARI BÜYÜK SALONDA OYNAYACAĞIZ"
Yeni sezonda kullanılacak salonla ilgili konuşan Arseven, iki alternatif üzerinde durduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Saha için iki alternatif var; birincisi büyük salonda Avrupa maçlarını oynayıp Akatlar'da lig maçlarını oynamak, ikincisi de büyük salonda bütün maçları oynamak. Bununla alakalı olarak henüz kararımızı vermedik. Muhtemelen bu hafta içerisinde, en geç pazartesi ya da salı günü bununla ilgili bir karar vereceğiz. Ama büyük olasılıkla büyük salonda tüm maçları oynama tarafındayız. Aksi bir durum olursa zaten kamuoyunu bilgilendireceğiz."
Arseven ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu ile de görüşeceklerini söyledi.
"Bununla ilgili olarak Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu ile bir görüşme yapacağız. Kendisinden randevu istedik. Bunun neticesinde durumu netleştirebiliriz."
"İLK AMACIMIZ BEŞİKTAŞ'IN EUROLEAGUE'DE MÜCADELE ETMESİNİ SAĞLAMAKTI"
EuroLeague sürecini değerlendiren Özkan Arseven, ilk hedeflerine ulaştıklarını ifade etti.
"Bizim amacımız zaten Beşiktaş'ın bu Devler Ligi'nde, EuroLeague'de mücadele etmesini sağlamaktı. Bununla alakalı olarak da ilk etapta bunu başardığımızı düşünüyorum. Şu an EuroLeague'deyiz."
TRANSFER AÇIKLAMASI
Transfer çalışmalarına da değinen Arseven, oyuncuların EuroLeague kararını beklediğini söyledi.
"İlgilendiğimiz oyuncular var. Biz 26'sını beklemeden oyuncularla görüştük. Görüştüğümüz oyuncular da "EuroLeague mi, EuroCup mı?" onun sonucunu beklediler. Önümüzdeki haftadan itibaren de transferleri yavaş yavaş açıklarız diye düşünüyorum. İyi bir kadro olacaktır."
İÇ TRANSFERDE SON DURUM
İç transferde anlaşma sağlanan isimleri açıklayan Arseven şöyle konuştu:
"İç transferde Devon Dotson ile devam ediyoruz. Berk Uğurlu'yla da... Conor Morgan'la imzaladık. Ante Zizic ve Anthony Brown da takımda kalıyor. Şu an netleşen iç transferlerimiz bunlar. Bunun haricinde diğer oyuncularla da görüşüyoruz. İç transferde görüştüğümüz bir oyuncu daha var. İsmini vermek istemiyorum ama gerçekleştiği takdirde onunla da devam edeceğiz."
"EUROLEAGUE SEVİYESİNDE YABANCI OYUNCULAR GELECEK"
Dış transfer planını da paylaşan Arseven, kaliteli bir kadro kuracaklarını belirtti.
"Dış transferde de biliyorsunuz, Furkan Korkmaz'la final serisi sırasında imzaladık. Onun yanına kaliteli iki Türk oyuncu daha koymayı hedefliyoruz. Yabancı transferinde de kadromuza katacağımız oyuncular EuroLeague seviyesinde isimler olacak."
EUROLEAGUE'DE 3+2 YILLIK TAAHHÜT
Beşiktaş'ın organizasyonda kalıcı olmayı hedeflediğini söyleyen Arseven, şu ifadeleri kullandı:
"EuroLeague'le görüştüğümüzde uzun vadeli olma planımızı kendilerine sunduk. Bununla ilgili olarak da resmi iyi niyet mektubunu gönderdik. Resmi olarak da 3+2 yıllık, organizasyonda yer almaya yönelik taahhütte bulunduk."
"24 TAKIMLI YAPI PLANLANIYOR"
Gelecek sezonki organizasyon yapısıyla ilgili de konuşan Arseven şunları söyledi:
"Şu anki tablo şu; bu yıl buradayız. Önümüzdeki sezon ne olacağı bizim başarımıza da bağlı olacak. Ancak önümüzdeki sezon EuroLeague'in 24 takımlı bir yapılanmaya geçmesi planlanıyor. Büyük ihtimalle de 24 takım olacak. Bu durumda lige dört takım daha katılacak. EuroLeague farklı bir yapıya geçiyor. Bundan dolayı biraz daha uzun vadeli düşünebiliyoruz. Biz burada sadece 1 yıl kalmayı hedeflemiyoruz. Bu serüveni uzun vadeye yaymaya çalışıyoruz."
"HEDEF PLAY OFF"
EuroLeague hedeflerine de değinen Arseven, ilk amaçlarının ligde kalıcı olmak olduğunu söyledi.
"Buradaki ilk hedefimiz tabii ki kalıcı olmak. 'Şampiyonluk hedefimiz var' desek doğruyu söylemiş olmayız çünkü çok zor bir yapı. Önce lige girip ortamı göreceğiz, ardından yavaş yavaş daha üst sıraları hedefleyeceğiz. Play-off yapabilir miyiz? Şu an bizim için en büyük hedef bu."
OYUNCU BÜTÇESİ VE KADRO PLANLAMASI
Oyuncu bütçesine ilişkin konuşan Arseven, şu ifadeleri kullandı:
"Oyuncu bütçesi tarafında da tahminimce 12 milyon euronun altında bir oyuncu bütçesi olmaz diye düşünüyorum."
Transfer piyasasının zorluklarına dikkat çeken Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hızlı bir şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Çünkü hızlı olmazsanız bu pazarda oyuncu bulamıyorsunuz. Özellikle pivot ve gard pozisyonlarında, yani 1 ve 5 numarada oyuncu portföyü çok dar."
"GEÇEN SEZONKİ HATAYI TEKRARLAMAYACAĞIZ"
Yeni sezonda daha geniş rotasyon kuracaklarını belirten Arseven, son olarak teknik ekibe duyduğu güveni dile getirdi.
"Şunu yapacağız; geçen sezon düştüğümüz hataya bu sezon düşmeden, geniş rotasyona sahip bir kadro kurarak hem Türkiye'de hem de Avrupa Ligi'nde, EuroLeague'de mücadelemizi vereceğiz."
"Her şeyin farkındayız ama hocamıza güveniyoruz. Hocamız iyi bir kadro kuracaktır. Onun kontrolünde ve önderliğinde bu sezon iyi bir takım izleyeceğiz diye düşünüyorum."
Yeni sezonda kullanılacak salonla ilgili konuşan Arseven, iki alternatif üzerinde durduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Saha için iki alternatif var; birincisi büyük salonda Avrupa maçlarını oynayıp Akatlar'da lig maçlarını oynamak, ikincisi de büyük salonda bütün maçları oynamak. Bununla alakalı olarak henüz kararımızı vermedik. Muhtemelen bu hafta içerisinde, en geç pazartesi ya da salı günü bununla ilgili bir karar vereceğiz. Ama büyük olasılıkla büyük salonda tüm maçları oynama tarafındayız. Aksi bir durum olursa zaten kamuoyunu bilgilendireceğiz."
Arseven ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu ile de görüşeceklerini söyledi.
"Bununla ilgili olarak Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu ile bir görüşme yapacağız. Kendisinden randevu istedik. Bunun neticesinde durumu netleştirebiliriz."
"İLK AMACIMIZ BEŞİKTAŞ'IN EUROLEAGUE'DE MÜCADELE ETMESİNİ SAĞLAMAKTI"
EuroLeague sürecini değerlendiren Özkan Arseven, ilk hedeflerine ulaştıklarını ifade etti.
"Bizim amacımız zaten Beşiktaş'ın bu Devler Ligi'nde, EuroLeague'de mücadele etmesini sağlamaktı. Bununla alakalı olarak da ilk etapta bunu başardığımızı düşünüyorum. Şu an EuroLeague'deyiz."
TRANSFER AÇIKLAMASI
Transfer çalışmalarına da değinen Arseven, oyuncuların EuroLeague kararını beklediğini söyledi.
"İlgilendiğimiz oyuncular var. Biz 26'sını beklemeden oyuncularla görüştük. Görüştüğümüz oyuncular da "EuroLeague mi, EuroCup mı?" onun sonucunu beklediler. Önümüzdeki haftadan itibaren de transferleri yavaş yavaş açıklarız diye düşünüyorum. İyi bir kadro olacaktır."
İÇ TRANSFERDE SON DURUM
İç transferde anlaşma sağlanan isimleri açıklayan Arseven şöyle konuştu:
"İç transferde Devon Dotson ile devam ediyoruz. Berk Uğurlu'yla da... Conor Morgan'la imzaladık. Ante Zizic ve Anthony Brown da takımda kalıyor. Şu an netleşen iç transferlerimiz bunlar. Bunun haricinde diğer oyuncularla da görüşüyoruz. İç transferde görüştüğümüz bir oyuncu daha var. İsmini vermek istemiyorum ama gerçekleştiği takdirde onunla da devam edeceğiz."
"EUROLEAGUE SEVİYESİNDE YABANCI OYUNCULAR GELECEK"
Dış transfer planını da paylaşan Arseven, kaliteli bir kadro kuracaklarını belirtti.
"Dış transferde de biliyorsunuz, Furkan Korkmaz'la final serisi sırasında imzaladık. Onun yanına kaliteli iki Türk oyuncu daha koymayı hedefliyoruz. Yabancı transferinde de kadromuza katacağımız oyuncular EuroLeague seviyesinde isimler olacak."
EUROLEAGUE'DE 3+2 YILLIK TAAHHÜT
Beşiktaş'ın organizasyonda kalıcı olmayı hedeflediğini söyleyen Arseven, şu ifadeleri kullandı:
"EuroLeague'le görüştüğümüzde uzun vadeli olma planımızı kendilerine sunduk. Bununla ilgili olarak da resmi iyi niyet mektubunu gönderdik. Resmi olarak da 3+2 yıllık, organizasyonda yer almaya yönelik taahhütte bulunduk."
"24 TAKIMLI YAPI PLANLANIYOR"
Gelecek sezonki organizasyon yapısıyla ilgili de konuşan Arseven şunları söyledi:
"Şu anki tablo şu; bu yıl buradayız. Önümüzdeki sezon ne olacağı bizim başarımıza da bağlı olacak. Ancak önümüzdeki sezon EuroLeague'in 24 takımlı bir yapılanmaya geçmesi planlanıyor. Büyük ihtimalle de 24 takım olacak. Bu durumda lige dört takım daha katılacak. EuroLeague farklı bir yapıya geçiyor. Bundan dolayı biraz daha uzun vadeli düşünebiliyoruz. Biz burada sadece 1 yıl kalmayı hedeflemiyoruz. Bu serüveni uzun vadeye yaymaya çalışıyoruz."
"HEDEF PLAY OFF"
EuroLeague hedeflerine de değinen Arseven, ilk amaçlarının ligde kalıcı olmak olduğunu söyledi.
"Buradaki ilk hedefimiz tabii ki kalıcı olmak. 'Şampiyonluk hedefimiz var' desek doğruyu söylemiş olmayız çünkü çok zor bir yapı. Önce lige girip ortamı göreceğiz, ardından yavaş yavaş daha üst sıraları hedefleyeceğiz. Play-off yapabilir miyiz? Şu an bizim için en büyük hedef bu."
OYUNCU BÜTÇESİ VE KADRO PLANLAMASI
Oyuncu bütçesine ilişkin konuşan Arseven, şu ifadeleri kullandı:
"Oyuncu bütçesi tarafında da tahminimce 12 milyon euronun altında bir oyuncu bütçesi olmaz diye düşünüyorum."
Transfer piyasasının zorluklarına dikkat çeken Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hızlı bir şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Çünkü hızlı olmazsanız bu pazarda oyuncu bulamıyorsunuz. Özellikle pivot ve gard pozisyonlarında, yani 1 ve 5 numarada oyuncu portföyü çok dar."
"GEÇEN SEZONKİ HATAYI TEKRARLAMAYACAĞIZ"
Yeni sezonda daha geniş rotasyon kuracaklarını belirten Arseven, son olarak teknik ekibe duyduğu güveni dile getirdi.
"Şunu yapacağız; geçen sezon düştüğümüz hataya bu sezon düşmeden, geniş rotasyona sahip bir kadro kurarak hem Türkiye'de hem de Avrupa Ligi'nde, EuroLeague'de mücadelemizi vereceğiz."
"Her şeyin farkındayız ama hocamıza güveniyoruz. Hocamız iyi bir kadro kuracaktır. Onun kontrolünde ve önderliğinde bu sezon iyi bir takım izleyeceğiz diye düşünüyorum."