Hull City'de hedef Thomas Meunier

Premier Lig'e yükselen Hull City'de transfer çalışmaları devam ediyor.
HEDEF THOMAS MEUNIER Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz ekibi için transferde Thomas Meunier iddiası gündeme geldi.
Team Talk'ta yer alan habere göre, Hull City, Lille ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Belçikalı sağ bek Thomas Meunier ile ilgileniyor.
TRABZONSPOR'DA OYNADI
Thomas Meunier, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Türkiye'de Trabzonspor forması da giymişti.
SEZON PERFORMANSI
Kariyerinde Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund gibi önemli deneyimler de bulunan Belçikalı futbolcu, geride kalan sezonda Lille'de 35 maçta süre buldu ve 2 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.
HEDEF THOMAS MEUNIER Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz ekibi için transferde Thomas Meunier iddiası gündeme geldi.
Team Talk'ta yer alan habere göre, Hull City, Lille ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Belçikalı sağ bek Thomas Meunier ile ilgileniyor.
TRABZONSPOR'DA OYNADI
Thomas Meunier, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Türkiye'de Trabzonspor forması da giymişti.
SEZON PERFORMANSI
Kariyerinde Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund gibi önemli deneyimler de bulunan Belçikalı futbolcu, geride kalan sezonda Lille'de 35 maçta süre buldu ve 2 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.