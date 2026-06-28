Galatasaray'da transfer haftası!

Galatasaray'da beklenen yetki genel kurulu cumartesi günü gerçekleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Toplantıda Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, 11 farklı konuda üyelerden yetki istedi. Söz konusu yetki talepleri arasında Mecidiyeköy'deki Leo Residence, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki akademi ve kadın futbol kamp binası ile yeni sahaların yapılması, Aslantepe Vadisi projesi, Yeni Florya Metin Oktay Spor Tesisi, Hasnun Galip Binası, Riva ile Büyükçekmece'deki arazilerle ilgili önemli maddeler yer aldı.
TRANSFER HAFTASI
Transfer konusunda yetki genel kurulunu bekleyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, genel kurulda tam yetki almasının ardından bu hafta transfer için kararlı adımlar atmaya hazırlanıyor.
İLK HEDEF CAN UZUN
Galatasaray'da transferin ilk sırasında Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun yer alıyor.
Sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki futbolcu için bu hafta Alman ekibiyle görüşmeye hazırlanıyor.
40 MİLYON EURO
Galatasaray, milli futbolcu için 40 milyon euro'luk bir paketi gözden çıkardı.
SEZON PERFORMANSI
Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan Can Uzun, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.
TRANSFER HAFTASI
Transfer konusunda yetki genel kurulunu bekleyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, genel kurulda tam yetki almasının ardından bu hafta transfer için kararlı adımlar atmaya hazırlanıyor.
İLK HEDEF CAN UZUN
Galatasaray'da transferin ilk sırasında Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun yer alıyor.
Sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki futbolcu için bu hafta Alman ekibiyle görüşmeye hazırlanıyor.
40 MİLYON EURO
Galatasaray, milli futbolcu için 40 milyon euro'luk bir paketi gözden çıkardı.
SEZON PERFORMANSI
Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan Can Uzun, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.