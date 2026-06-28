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Vincenzo Italiano'dan milli yıldıza olumlu rapor: "Kaçırmayalım"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, A Milli Takım'ın ABD karşısındaki galibiyetinde performansıyla öne çıkan Salih Özcan için yönetime olumlu rapor verdi. İtalyan çalıştırıcının, bonservisi elinde bulunan 28 yaşındaki orta saha için "Kesinlikle kaçırmamalıyız" dediği öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 10:17
Haber: Sabah
Vincenzo Italiano'dan milli yıldıza olumlu rapor: 'Kaçırmayalım'
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, A Milli Takımın ABD'yi 3-2 mağlup ettiği Dünya Kupası grup maçını futbol direktörü Önder Özen ile birlikte takip etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 48 yaşındaki çalıştırıcının hayran kaldığı isimlerin başında, orta sahadaki dinamizmiyle dikkat çeken Salih Özcan geldi.

Sahada 58 kez topla buluşan ve sadece 1 top kontrol hatası yapan milli futbolcu, Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü ile yakaladığı uyumla tam not aldı.

ITALIANO'DAN OLUMLU RAPOR

Yerli rotasyonunu güçlü tutmak isteyen İtaliano, gurbetçi oyuncu için olumlu rapor verdi.

"KESİNLİKLE KAÇIRMAMALIYIZ"

Tecrübeli teknik adamın "Bonservisi elindeyken Salih'i kesinlikle kaçırmamalıyız" ifadelerini kullandığı öğrenilirken, 28 yaşındaki futbolcunun takımın çehresini değiştirebilecek kalitede olduğunu vurguladı. 

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