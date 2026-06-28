Beşiktaş'ta beş isme kulüp bulun talimatı!

Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasında yer almayan Jean Onana, Joao Mario ve Al Musrati gibi isimler yurt dışı hazırlık kampına götürülmeyecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ayrıca Can Keleş ve Gökhan Sazdağı da kamp kadrosunda bulunmuyor.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen bu isimlerin kamp kadrosuna alınmadığı ifade edildi.
Siyah beyazlı yönetim 5 oyuncunun menajerlerinden kulüp bulmalarını talep etti.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen bu isimlerin kamp kadrosuna alınmadığı ifade edildi.
Siyah beyazlı yönetim 5 oyuncunun menajerlerinden kulüp bulmalarını talep etti.