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Beşiktaş'ta beş isme kulüp bulun talimatı!

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro planlaması netleşiyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda Jean Onana, Joao Mario, Al Musrati, Can Keleş ve Gökhan Sazdağı yurt dışı kamp kadrosuna alınmazken, yönetim oyuncuların menajerlerinden kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 10:41
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta beş isme kulüp bulun talimatı!
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Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasında yer almayan Jean Onana, Joao Mario ve Al Musrati gibi isimler yurt dışı hazırlık kampına götürülmeyecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ayrıca Can Keleş ve Gökhan Sazdağı da kamp kadrosunda bulunmuyor.



Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen bu isimlerin kamp kadrosuna alınmadığı ifade edildi.

Siyah beyazlı yönetim 5 oyuncunun menajerlerinden kulüp bulmalarını talep etti.

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