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Fenerbahçe'de gözler Guirassy ve Watkins'te!

Fenerbahçe, ikinci santrfor transferi için Serhou Guirassy ve Ollie Watkins arasında seçim yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler iki yıldızın transferi için temaslarını sürdürüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 08:42 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2026 08:43
Haber: Sabah
Fenerbahçe'de gözler Guirassy ve Watkins'te!
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Fenerbahçe, Vedat Muriç transferinin ardından forvet hattına bir takviye daha yapmak için çalışmalarına hız verdi.

Sarı-lacivertlilerin gündeminde Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy ile Aston Villa'nın yıldızı Ollie Watkins yer alıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İKİ YILDIZ İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmeleri 2028 yılında sona erecek olan Serhou Guirassy ve Ollie Watkins için kulüpleriyle resmi görüşmelerini sürdürüyor.

Borussia Dortmund'un, Guirassy için talep ettiği bonservis bedelini 35 milyon euroya kadar düşürdüğü öne sürülürken, Aston Villa'nın ise Watkins için 40 milyon euro istediği belirtildi.

KARAR MALİYETE GÖRE VERİLECEK

Fenerbahçe yönetiminin, iki yıldız futbolcu arasında toplam maliyeti daha düşük olacak ismi kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.

WATKINS BİR ADIM ÖNDE

Fenerbahçe, Ollie Watkins transferinde Aston Villa ile zorunlu satın alma opsiyonunu içeren bir formül üzerinde görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, bu modelle sağ kanat transferi için de önemli bir bütçe oluşturmayı hedefliyor.

BÜTÇE GREENWOOD'DA KULLANILACAK

Yönetimin, bu bütçeyi Mason Greenwood transferi için kullanmayı planladığı öne sürüldü.

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