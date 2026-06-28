Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Kolombiya, Portekiz'e zirveyi bırakmadı!

Kolombiya ile Portekiz golsüz berabere kaldı. Bu sonucun ardından Kolombiya grup lideri, Portekiz ise ikinci olarak son 32 turuna yükseldi.

calendar 28 Haziran 2026 04:29 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2026 04:32
Haber: Sporx.com
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Kolombiya, Portekiz'e zirveyi bırakmadı!
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2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu üçüncü ve son hafta maçında Kolombiya ile Portekiz, ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gol sesi çıkmayan mücadele 0-0 sona ererken, iki takım da adını son 32 turuna yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GOLE GEÇİT YOK

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım toplam 21 şut çekmesine rağmen fileler havalanmadı. Mücadelenin uzatma dakikalarında Davinson Sanchez'in attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

İKİ TAKIM DA TUR ATLADI

Bu sonucun ardından Kolombiya puanını 7'ye yükselterek K Grubu'nu lider tamamladı ve son 32 turunda Gana'nın rakibi oldu. Portekiz ise 5 puanla ikinci sırayı alarak Hırvatistan ile eşleşti.

RONALDO MATTHAUS'U YAKALADI

Cristiano Ronaldo, Kolombiya karşısında Dünya Kupası kariyerindeki 25. maçına çıktı. Portekizli yıldız, bu alanda Lothar Matthaus'u yakalayarak turnuva tarihinde en fazla Dünya Kupası maçına çıkan oyuncular listesinde Lionel Messi'nin ardından ikinci sıraya ortak oldu.

DAVINSON YİNE 90 DAKİKA SAHADA

Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Kolombiya'nın Dünya Kupası'ndaki üç maçında da ilk 11'de görev aldı. Tecrübeli savunmacı, oynanan üç karşılaşmada da 90 dakika sahada kaldı.

İLK KEZ KARŞILAŞTILAR

Kolombiya ile Portekiz, tarihlerinde ilk kez A Milli Takım düzeyinde karşı karşıya geldi. Dünya Kupası K Grubu'ndaki mücadele, iki ülke arasındaki ilk resmi maç olarak kayıtlara geçti.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin32105057
2Avusturya31113304
3Cezayir311124-24
4Ürdün301225-31
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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