Beşiktaş'ta Ouattara için geri sayım!

Beşiktaş, Kassoum Ouattara'yı resmen renklerine bağlamak için çok yoğun çaba harcıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik Direktör Vincenzo Italiano, Başkan Serdal Adalı ve Futbol Direktörü Önder Özen'le gerçekleştirdiği transfer zirvesinde; kaleci, sol bek, sol stoper, iki orta saha, sol kanat ve santrfor takviyeleri yapılmasını istemişti.
İLERLEME KAYDEDİLDİ
Siyah-beyazlılar şimdiye kadar çok sayıda oyuncu ve kulüple doğrudan temas kurdu. Monaco'da forma giyen 21 yaşındaki Fransız sol bek Kassoum Ouattara transferde en fazla ilerleme kaydedilen isim oldu.
Siyah-beyazlılar, Fildişi Sahili asıllı olan Ouattara ile senelik ücret ve sözleşme süresi için anlaşma sağladı. Monaco'ya ise satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. Beşiktaş'ın önerdiği bir yıl sonra devreye girecek satın alma bedelinin 10 milyon euro olduğu ifade edildi.
PAZARLIK SÜRÜYOR
Monaco'nun ise Ouattara'yı 11-12 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeliyle satmak istediği kaydedildi.
Beşiktaş ile Fransız kulübü arasındaki pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi. Kulüplerin ortak bir noktada buluşması halinde transferin önünde engel kalmayacak ve Ouattara'ya en az 4 yıllık sözleşme imzalatılacak.
Monaco'da geride kalan sezonda 24 maçta süre bulan 21 yaşındaki sol bek, 4 asist yaptı.
İLERLEME KAYDEDİLDİ
Siyah-beyazlılar şimdiye kadar çok sayıda oyuncu ve kulüple doğrudan temas kurdu. Monaco'da forma giyen 21 yaşındaki Fransız sol bek Kassoum Ouattara transferde en fazla ilerleme kaydedilen isim oldu.
Siyah-beyazlılar, Fildişi Sahili asıllı olan Ouattara ile senelik ücret ve sözleşme süresi için anlaşma sağladı. Monaco'ya ise satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. Beşiktaş'ın önerdiği bir yıl sonra devreye girecek satın alma bedelinin 10 milyon euro olduğu ifade edildi.
PAZARLIK SÜRÜYOR
Monaco'nun ise Ouattara'yı 11-12 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeliyle satmak istediği kaydedildi.
Beşiktaş ile Fransız kulübü arasındaki pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi. Kulüplerin ortak bir noktada buluşması halinde transferin önünde engel kalmayacak ve Ouattara'ya en az 4 yıllık sözleşme imzalatılacak.
Monaco'da geride kalan sezonda 24 maçta süre bulan 21 yaşındaki sol bek, 4 asist yaptı.