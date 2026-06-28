Ersin Destanoğlu'ndan vazgeçtiler!

Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Ersin Destanoğlu'nun transferinden vazgeçme aşamasına geldiği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz ekibinin kaleci listesinde Çekyalı eldiven Radek Vitek ve Beşiktaş'ın da markajında yer alan Alman file bekçisi Alexander Nübel'i üst sıralara aldığı ifade edildi.
25 yaşındaki milli kalecinin siyah beyazlı kulüple olan sözleşmesi sona erdi.
25 yaşındaki milli kalecinin siyah beyazlı kulüple olan sözleşmesi sona erdi.