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Atletico Mineiro'dan Fred hamlesi! İkna için seferber oldular

Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldızı Fred'e eski kulübü Atletico Mineiro talip oldu. Brezilya ekibinin futbolcuları Renan Lodi ve Leo Duarte, tecrübeli oyuncuyu transfer için ikna etmeye çalıştıklarını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 11:28
Atletico Mineiro'dan Fred hamlesi! İkna için seferber oldular
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Atletico Mineiro'nun, Fenerbahçe forması giyen Fred'i kadrosuna katmak istediği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Brezilya ekibinde forma giyen Renan Lodi ve Leo Duarte, sarı-lacivertli futbolcuyu transfer için ikna etmeye çalıştıklarını açıkladı.

"FRED KONUSUNDA KONUŞMAKTAN YORULDUM"

Brezilya Milli Takımı'ndan Fred ile arkadaşlığı bulunan Renan Lodi, yıldız futbolcuyla sürekli konuştuğunu belirterek, "Fred konusunda artık onunla konuşmaktan yoruldum. Yaklaşık 5 gün önce kendisine, 'Lütfen gel, bize çok yardımcı olacaksın' dedim. Galo'ya gelirse çok mutlu olurum. Milli Takım'da arkadaş olduk. Onu ikna etmeye çalışmaktan yorulduk." ifadelerini kullandı.

"ATLETICO MINEIRO'YA GELMEK ONUN HAYALİ"

Daha önce Türkiye'de Başakşehir forması giyen Leo Duarte de Fred ile transfer sürecinde görüştüğünü söyledi. Duarte, "Fred'i tanıyorum, buraya transfer sürecimde birkaç kez konuştuk. Atletico Mineiro'ya gelmek onun hayali. Bana çocukluğundan beri Atletico taraftarı olduğunu söyledi. Ancak bu sadece ona bağlı değil. Bana, 'Bana kalsa çoktan oradaydım' dedi. Fakat Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Nasıl sonuçlanır bilmiyorum ama gelmesini isterim çünkü çok iyi bir oyuncu." dedi.

Ge Globo'nun haberinde, Atletico Mineiro'nun transferdeki en büyük engelinin Fred'in Fenerbahçe ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesinin bulunması olduğu aktarıldı.

Haberde, sarı-lacivertli kulübün oyuncuyu bedelsiz bırakmak istemediği, Brezilya temsilcisinin ise yüksek bonservis bedelleri ödeyecek ekonomik güce sahip olmadığı kaydedildi. 

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