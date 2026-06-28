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Altınordu'nun atanı yok, tutanı tek

2'nci Lig ekibi Altınordu'nda kadro alarmı yaşanıyor. Kırmızı-lacivertlilerde yalnızca 12 futbolcu kalırken, takımda tek kaleci bulunuyor ve santrfor pozisyonunda ise hiç oyuncu yer almıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 12:13
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu'nun atanı yok, tutanı tek
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2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'nun kadrosunda santrfor kalmazken, sadece 1 kalecinin bulunması dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A takımın yarışmacı haklarını devretmek isteyen Kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan henüz aradığı yatırımcıyı bulamazken, kırmızı-lacivertli ekibin kadrosunda sadece 12 oyuncu kaldı.

Süper Lig'e yükselen Çorum FK ile anlaşan kaleci Arif Şimşir'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedilmesinin ardından Altınordu'nun kadrosunda kaleci olarak sadece Efe Kaan Yıldız kaldı.

Kırmızı-lacivertlilerde santrfor ise bulunmuyor. Geçen sezonki golcülerden Akmal ve Serkan'la devre arasında, Keni Var ile şubat ayında, Hamza ve Selahattin ile sezon bittikten sonra yollar ayrıldı.

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