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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gelişmesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Semih Kılıçsoy için Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane ile görüştü ve olumlu geri dönüş aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 12:32
Haber: Fanatik, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gelişmesi
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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi en yakından takip edilen isimlerden biri Semih Kılıçsoy olacak. Gelen haberlere göre genç futbolcu bireysel hazırlık dönemini yüksek tempoda geçirirken, teknik direktör Vincenzo Italiano da oyuncunun son durumuyla ilgili detaylı bilgi aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HOCASIYLA GÖRÜŞTÜ
OLUMLU GERİ DÖNÜŞ

İtalyan çalıştırıcının, Cagliari'de Semih'in hocası olan Fabio Pisacane ile yaptığı görüşmeden olumlu geri dönüş aldığı, Semih'in iyi bir kamp dönemi geçirmesi halinde önemli bir çıkış yakalayabileceği değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.

Sezonu Cagliari'de kiralık geçiren 20 yaşındaki Semih, Serie A'da 22 maça çıkıp 4 gol attı. İtalya'daki ilk sezonunda toplam 25 maça çıkan genç santforun 12 milyın euroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu.

 

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