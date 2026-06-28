Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gelişmesi

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi en yakından takip edilen isimlerden biri Semih Kılıçsoy olacak. Gelen haberlere göre genç futbolcu bireysel hazırlık dönemini yüksek tempoda geçirirken, teknik direktör Vincenzo Italiano da oyuncunun son durumuyla ilgili detaylı bilgi aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HOCASIYLA GÖRÜŞTÜ
OLUMLU GERİ DÖNÜŞ
İtalyan çalıştırıcının, Cagliari'de Semih'in hocası olan Fabio Pisacane ile yaptığı görüşmeden olumlu geri dönüş aldığı, Semih'in iyi bir kamp dönemi geçirmesi halinde önemli bir çıkış yakalayabileceği değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.
Sezonu Cagliari'de kiralık geçiren 20 yaşındaki Semih, Serie A'da 22 maça çıkıp 4 gol attı. İtalya'daki ilk sezonunda toplam 25 maça çıkan genç santforun 12 milyın euroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu.
OLUMLU GERİ DÖNÜŞ
İtalyan çalıştırıcının, Cagliari'de Semih'in hocası olan Fabio Pisacane ile yaptığı görüşmeden olumlu geri dönüş aldığı, Semih'in iyi bir kamp dönemi geçirmesi halinde önemli bir çıkış yakalayabileceği değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.
Sezonu Cagliari'de kiralık geçiren 20 yaşındaki Semih, Serie A'da 22 maça çıkıp 4 gol attı. İtalya'daki ilk sezonunda toplam 25 maça çıkan genç santforun 12 milyın euroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu.