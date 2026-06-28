28 Haziran
Güney Afrika-Kanada
22:00
28 Haziran
Broendby IF-Hvidovre
14:00
28 Haziran
Fredrikstad-Elfsborg
15:00
28 Haziran
Sarpsborg 08-Rosenborg
16:00
28 Haziran
Molde-Bodo/Glimt
16:30

Altay sezona eksiklerle başlayacak

Yeni sezon hazırlıklarına temmuz ortasında başlayacak Altay, eksik kadroyla sahaya inecek. Siyah-beyazlılarda ayrılıklar, uzun süreli sakatlıklar, cezalar ve belirsizlikler nedeniyle teknik ekibi zorlu bir kamp dönemi bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 12:15
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay sezona eksiklerle başlayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
3'üncü Lig'de mücadele edeceği yeni sezonun hazırlıklarına temmuz ortasında başlamayı planlayan Altay, kadrosundaki eksiklerle çalışmalara start verecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ligde 2025-26 sezonunda son hafta evinde Afyonspor'u 2-0 yenerek kümede kalmayı başaran siyah-beyazlılarda geçen sezonki takımdan toplam 3 futbolcu kulüpten ayrılırken; 3 oyuncunun sakat, 2 futbolcunun cezalı, 1 oyuncunun durumunun belirsiz olması teknik ekibin elini zayıflatacak.

Yönetimle karşılıklı anlaşarak şubat ayında sözleşmesini fesheden kaleci Ozan'ın yanı sıra haziranda mukavelelerini tek taraflı fesheden stoper Hikmet ve orta saha Emre yuvadan uçtu. Çapraz bağ sakatlıkları yaşayan kaleci Semih ve santrfor Ünal ile menisküsü yırtılan kaleci Poyraz, sezonun ilk yarısını büyük oranda kaçıracak. Bahis soruşturmasında ceza alan üç isimden Onur Efe kasımda, Salih eylül ortasında cezasını tamamlayacak. Cezası ağustosta bitecek Ali ise 5-6 Eylül'de başlayacak sezona yetişecek. Alanyaspor'un oyuncusu olan Yunus Efe'nin durumu ise belirsiz.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.