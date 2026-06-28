Jose Mourinho'dan Arda Güler'i şoke eden telefon!

Yeni sezon öncesi çalışmalarına başlayan Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, kadrosunda yer alan futbolcularla tek tek görüşmeler gerçekleştiriyor. Portekizli teknik adamın telefon açtığı isimlerden biri de Arda Güler oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MOURINHO'DAN DESTEK
Dünya Kupası'nda Türkiye'nin ABD karşısında oynayacağı son maçın ardından turnuvaya veda edecek olan Arda Güler'i arayan Mourinho, genç futbolcuya olan güvenini dile getirdi.
Sport'ta yer alan habere göre, Deneyimli çalıştırıcı, Arda'dan bu süreci geride bırakıp dinlenmesini ve sezon öncesi kampına daha güçlü bir şekilde dönmesini istedi.
ARDA GÜLER'İ ÜZEN HABER
Öte yandan Real Madrid'in Bernardo Silva transferinin arkasındaki isimlerden birinin de Jose Mourinho olduğu ifade edildi. Portekizli teknik adamın, tecrübeli orta sahayı yeni döneminin en önemli parçalarından biri olarak gördüğü kaydedildi.
Bu transferin ardından Arda Güler'in, geride kalan sezona kıyasla daha az süre alabileceği ve Bernardo Silva'nın ön plana çıkacağı aktarıldı.
İLK 11 GARANTİSİ YOK
Haberde, Mourinho'nun Arda Güler'e kendisini önemli bir oyuncu olarak gördüğünü söylediği ancak ilk 11 garantisi veremeyeceğini açıkça ifade ettiği belirtildi.
Buna rağmen genç yıldızın sezon boyunca takımın önemli alternatiflerinden biri olacağı, Bernardo Silva ve Jude Bellingham ile forma rekabetine gireceği ifade edildi. Ayrıca teknik ekibin, gerekli durumlarda bu oyuncuları birlikte kullanma ihtimalini de göz ardı etmediği aktarıldı.
Dünya Kupası'nda Türkiye'nin ABD karşısında oynayacağı son maçın ardından turnuvaya veda edecek olan Arda Güler'i arayan Mourinho, genç futbolcuya olan güvenini dile getirdi.
Sport'ta yer alan habere göre, Deneyimli çalıştırıcı, Arda'dan bu süreci geride bırakıp dinlenmesini ve sezon öncesi kampına daha güçlü bir şekilde dönmesini istedi.
ARDA GÜLER'İ ÜZEN HABER
Öte yandan Real Madrid'in Bernardo Silva transferinin arkasındaki isimlerden birinin de Jose Mourinho olduğu ifade edildi. Portekizli teknik adamın, tecrübeli orta sahayı yeni döneminin en önemli parçalarından biri olarak gördüğü kaydedildi.
Bu transferin ardından Arda Güler'in, geride kalan sezona kıyasla daha az süre alabileceği ve Bernardo Silva'nın ön plana çıkacağı aktarıldı.
İLK 11 GARANTİSİ YOK
Haberde, Mourinho'nun Arda Güler'e kendisini önemli bir oyuncu olarak gördüğünü söylediği ancak ilk 11 garantisi veremeyeceğini açıkça ifade ettiği belirtildi.
Buna rağmen genç yıldızın sezon boyunca takımın önemli alternatiflerinden biri olacağı, Bernardo Silva ve Jude Bellingham ile forma rekabetine gireceği ifade edildi. Ayrıca teknik ekibin, gerekli durumlarda bu oyuncuları birlikte kullanma ihtimalini de göz ardı etmediği aktarıldı.