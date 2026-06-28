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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, iki oyuncu ile sözleşme yeniledi

Halkbank, yeni sezon kadro planlaması kapsamında iç transferde iki isimle yola devam etti. Başkent ekibi, altyapısından yetişen genç pasör Ömercan Burak Karahan ile sözleşme uzatırken, libero Umut Özdemir'in de yeni sezonda mavi-beyazlı formayı giyeceğini duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 13:34
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, iki oyuncu ile sözleşme yeniledi
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Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında pasör Ömercan Burak Karahan ile libero Umut Özdemir'in sözleşmesini uzattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre altyapıdan A takıma yükselen 2007 doğumlu pasör Ömercan Burak Karahan ile yeniden anlaşma sağlandı.

Mavi-beyazlı ekip ayrıca libero Umut Özdemir'in de sözleşmesini yeniledi. 28 yaşındaki ve 191 cm boyundaki Umut, 2025-26 sezonunda Halkbank'a transfer olmuştu.

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