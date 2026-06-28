Halkbank Erkek Voleybol Takımı, iki oyuncu ile sözleşme yeniledi

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında pasör Ömercan Burak Karahan ile libero Umut Özdemir'in sözleşmesini uzattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre altyapıdan A takıma yükselen 2007 doğumlu pasör Ömercan Burak Karahan ile yeniden anlaşma sağlandı.
Mavi-beyazlı ekip ayrıca libero Umut Özdemir'in de sözleşmesini yeniledi. 28 yaşındaki ve 191 cm boyundaki Umut, 2025-26 sezonunda Halkbank'a transfer olmuştu.
Mavi-beyazlı ekip ayrıca libero Umut Özdemir'in de sözleşmesini yeniledi. 28 yaşındaki ve 191 cm boyundaki Umut, 2025-26 sezonunda Halkbank'a transfer olmuştu.