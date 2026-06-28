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Beşiktaş'a Vlahovic transferinde Barcelona engeli!

Beşiktaş'ın gündemindeki Dusan Vlahovic için Avrupa basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 14:22
Haber: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'a Vlahovic transferinde Barcelona engeli!
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Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Dusan Vlahovic ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların resmi teklif yaptığı Sırp golcünün geleceğine ilişkin Avrupa basınından çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

BARCELONA HAMLESİ

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre, Dusan Vlahovic'in menajeri, Türkiye seçeneğini şu aşamada beklemeye alırken Avrupa'nın önde gelen liglerinden gelebilecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Haberde, Sırp santrforun teknik heyetin onay vermesi halinde Barcelona forması giymeye sıcak baktığı ve bu mesajın Katalan ekibine iletildiği aktarıldı.

KATALANLAR'DA ŞART FERRAN TORRES

Öte yandan Barcelona'nın, Ferran Torres ile yollarını ayırması halinde Vlahovic transferi için harekete geçebileceği belirtildi. Ancak oyuncunun talep ettiği yüksek maaşın, transferin önündeki en büyük engellerden biri olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'I REDDETMEDİ

Buna rağmen 26 yaşındaki golcünün, Beşiktaş'ın yıllık net 7-8 milyon Euro seviyesindeki teklifine henüz olumsuz yanıt vermediği de vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

2025/26 sezonunda Juventus formasıyla 23 karşılaşmada toplam 1162 dakika sahada kalan Dusan Vlahovic, bu süreçte takımına 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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