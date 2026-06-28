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Galatasaray'da transfer kozu Mertens

Galatasaray, Kevin De Bruyne için adım atmaya karar verirse, transfer için Dries Mertens'ten de devreye girmesini isteyecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 10:39
Haber: Sporx.com
Galatasaray'da transfer kozu Mertens
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Napoli forması giyen Kevin De Bruyne, Galatasaray'ın transfer gündemine geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Transfer gündeminde birçok isim yer alan Galatasaray, Belçikalı De Bruyne konusunda henüz kesin bir karar vermedi.

"DEVREYE GİR MERTENS"

Galatasaray, Kevin De Bruyne transferi için resmi adım atmaya karar verirse, eski futbolcusu Dries Mertens'ten de devreye girmesini isteyecek.

Mertens, Belçika Milli Takımı'nda 35 yaşındaki Kevin De Bruyne ile birlikte forma giymişti.

Napoli'de geride kalan sezonda 21 maçta süre bulan Kevin De Bruyne, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

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