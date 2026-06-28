Roma'dan Fenerbahçe'yi üzecek teklif: Mason Greenwood

Yaz transfer döneminde ismi sıkça Fenerbahçe ile anılan ve geleceği merak konusu haline gelen Mason Greenwood hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; oyuncuyu kadrosunda görmek isteyen Roma yönetimi, ilerleyen saatlerde Marsilya'ya resmi teklifte bulunacak.
ROMA'NIN YAPACAĞI TEKLİF
Roma'nın 40 milyon Euro + bonuslar şeklinde teklif götüreceği belirtilirken, Fransızların daha yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Marsilya'da geçen sezon 45 maçta süre bulan Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yaptı.
ROMA'NIN YAPACAĞI TEKLİF
Roma'nın 40 milyon Euro + bonuslar şeklinde teklif götüreceği belirtilirken, Fransızların daha yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Marsilya'da geçen sezon 45 maçta süre bulan Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yaptı.