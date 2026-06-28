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Roma'dan Fenerbahçe'yi üzecek teklif: Mason Greenwood

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Mason Greenwood için Roma harekete geçti. İtalyan ekibinin, Marsilya'ya 40 milyon Euro + bonuslar içeren resmi teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 13:12 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2026 13:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Roma'dan Fenerbahçe'yi üzecek teklif: Mason Greenwood
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Yaz transfer döneminde ismi sıkça Fenerbahçe ile anılan ve geleceği merak konusu haline gelen Mason Greenwood hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; oyuncuyu kadrosunda görmek isteyen Roma yönetimi, ilerleyen saatlerde Marsilya'ya resmi teklifte bulunacak.

ROMA'NIN YAPACAĞI TEKLİF

Roma'nın 40 milyon Euro + bonuslar şeklinde teklif götüreceği belirtilirken, Fransızların daha yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği aktarıldı. 

SEZON PERFORMANSI

Marsilya'da geçen sezon 45 maçta süre bulan Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yaptı.

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