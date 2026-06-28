28 Haziran
Güney Afrika-Kanada
22:00
28 Haziran
Broendby IF-Hvidovre
2-030'
28 Haziran
Fredrikstad-Elfsborg
15:00
28 Haziran
Sarpsborg 08-Rosenborg
16:00
28 Haziran
Molde-Bodo/Glimt
16:30

Benfica'dan Clement Lenglet harekatı!

Benfica, savunma hattını Fransız stoper Clement Lenglet ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Atletico Madrid'den ayrılması beklenen 31 yaşındaki deneyimli savunmacının, Nicolas Otamendi'nin boşluğunu doldurmak üzere Portekiz ekibine transfer olması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 14:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Benfica'dan Clement Lenglet harekatı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Portekiz devi Benfica, savunma hattını tecrübeli bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanya basınında yer alan haberlere göre, Atletico Madrid forması giyen Clement Lenglet kariyerine Benfica'da devam edecek.

Portekiz ekibi, sezon sonunda takımdan ayrılan Nicolas Otamendi'nin boşluğunu doldurmak için savunmaya deneyimli bir takviye yapmayı hedeflerken, Lenglet ismi ön plana çıktı.

Öte yandan Portekiz basınından A Bola da transferin şu anda en güçlü adayının Clement Lenglet olduğunu doğruladı.

31 yaşındaki Fransız savunmacı, kariyerinde sırasıyla Nancy, Sevilla, Barcelona, Tottenham, Aston Villa ve Atletico Madrid formalarını giydi. Deneyimli futbolcu böylece Benfica'nın ardından kariyerindeki yedinci kulübe imza atmış olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.