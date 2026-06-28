Milli masa tenisçiler, Balkan Şampiyonası'nda 2'si altın 4 madalya kazandı

Arnavutluk'ta düzenlenen Yıldız-Genç Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporcular, 2'si altın 4 madalyanın sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon takım müsabakalarıyla sona erdi.
Genç Kadın Milli Takımı finalde Romanya'yı 3-2, Yıldız Kadın Milli Takımı ise yine Romanya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Genç Erkek Milli Takımı finalde Bulgaristan'a 3-1 yenilerek ikinci olurken, Yıldız Erkek Milli Takımı da finalde Bulgaristan'a aynı skorla mağlup oldu ve organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
Genç Kadın Milli Takımı finalde Romanya'yı 3-2, Yıldız Kadın Milli Takımı ise yine Romanya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Genç Erkek Milli Takımı finalde Bulgaristan'a 3-1 yenilerek ikinci olurken, Yıldız Erkek Milli Takımı da finalde Bulgaristan'a aynı skorla mağlup oldu ve organizasyonu ikinci sırada tamamladı.