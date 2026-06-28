Italiano'nun gözdesine Beşiktaş kancası: Kristian Thorstvedt

Orta saha arayışındaki Beşiktaş yönetiminin gündemine, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Kristian Thorstvedt'in geldiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hem merkez orta saha hem de hücuma dönük rollerde görev yapabilen 27 yaşındaki Norveçli futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek amacıyla İtalyan kulübüyle resmi görüşmelerin gerçekleştirildiği ifade edildi.
Thorstvedt'in daha önce Bologna'yı çalıştırdığı dönemde teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun da transfer listesinde yer aldığı aktarıldı.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Sassuolo'da 33 maça çıkan Thorstvedt, 4 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Thorstvedt'in daha önce Bologna'yı çalıştırdığı dönemde teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun da transfer listesinde yer aldığı aktarıldı.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Sassuolo'da 33 maça çıkan Thorstvedt, 4 gol 4 asistlik performans sergiledi.