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Italiano'nun gözdesine Beşiktaş kancası: Kristian Thorstvedt

Beşiktaş, orta saha transferi için rotasını Serie A'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların, Sassuolo forması giyen Norveçli orta saha Kristian Thorstvedt için İtalyan kulübüyle transfer şartlarını görüşmeye başladığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 10:58
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Italiano'nun gözdesine Beşiktaş kancası: Kristian Thorstvedt
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Orta saha arayışındaki Beşiktaş yönetiminin gündemine, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Kristian Thorstvedt'in geldiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hem merkez orta saha hem de hücuma dönük rollerde görev yapabilen 27 yaşındaki Norveçli futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek amacıyla İtalyan kulübüyle resmi görüşmelerin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Thorstvedt'in daha önce Bologna'yı çalıştırdığı dönemde teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun da transfer listesinde yer aldığı aktarıldı.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Sassuolo'da 33 maça çıkan Thorstvedt, 4 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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