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Konya'da Granfondo Yol Bisiklet Yarışı başladı

2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'da düzenlenen Granfondo Yol Bisiklet Yarışı, yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 11:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Konya'da Granfondo Yol Bisiklet Yarışı başladı
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2026 Avrupa Bisiklet Başkenti ünvanına sahip Konya'da, yurt içi ve yurt dışından sporcuların bir araya geldiği Granfondo Yol Bisiklet Yarışı başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Konya'da ilk kez düzenlenen Granfondo Yol Bisiklet Yarışı'nın startı, kent merkezindeki Meram Bağları'nda verildi.

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından çok sayıda sporcu, iki farklı parkurda pedal çevirerek Konya'nın güzelliklerini keşfetme fırsatı bulacak.

Yarış, 62,61 kilometre uzunluğunda ve 439 metre tırmanış içeren kısa parkur ile 94,9 kilometre uzunluğunda ve 1337 metre tırmanış içeren uzun parkur olmak üzere iki farklı parkurda gerçekleştirilecek.

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