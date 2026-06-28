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4. Gebze Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası sona erdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen 4. Gebze Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası, yaklaşık 50 kulüpten 310 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 16:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
4. Gebze Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası sona erdi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen 4. Gebze Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası yarışları tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Gebze Belediyesi işbirliğinde düzenlenen yarışlar, Beylikdağı mevkisinde gerçekleştirildi.

Yarışlarda yaklaşık 50 kulüpten 310 sporcu mücadele etti. Organizasyonda bugün elit erkekler, elit kadınlar, genç erkekler ve genç kadınlar kategorilerindeki sporcular pedal çevirdi.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Yıldırım, Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti ve BMX Teknik Kurulu Başkanı Mustafa Kocaman ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.

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