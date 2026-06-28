100. Gazi Koşusu'nda kazanan Bay Nalçakan

At yarışlarında 100. Gazi Koşusu'nu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Bay Nalçakan" isimli safkan kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE REKOR KIRILDI
100. Gazi Koşusu'nu Veliefendi Hipodromu'nda 67.200 seyirci takip etti.
DETAYLAR GELİYOR
100. Gazi Koşusu'nu Veliefendi Hipodromu'nda 67.200 seyirci takip etti.
DETAYLAR GELİYOR
Bay Nalçakan ve Halis Karataş, 100. Gazi Koşusu'nu kazanarak adlarını tarihe yazdırdılar.pic.twitter.com/0ABlGyYseh
— Sporx (@sporx) June 28, 2026