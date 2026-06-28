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100. Gazi Koşusu'nda kazanan Bay Nalçakan

At yarışlarında 100. Gazi Koşusu'nu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Bay Nalçakan" isimli safkan kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 17:25 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2026 17:30
Haber: Sporx.com
100. Gazi Koşusu'nda kazanan Bay Nalçakan
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At yarışlarında 100. Gazi Koşusu'nu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Bay Nalçakan" isimli safkan kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla REKOR KIRILDI

100. Gazi Koşusu'nu Veliefendi Hipodromu'nda 67.200 seyirci takip etti.

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