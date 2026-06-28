Ai Ogura'dan Hollanda'da tarihi MotoGP zaferi

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Hollanda Grand Prix'sinde zafer Ai Ogura'nın oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SuperFile Trackhouse takımının Japon pilotu, Assen'de koşulan yarışı ilk sırada tamamlayarak kariyerinin ilk MotoGP galibiyetini elde etti.
OGURA İLK ZAFERİNİ ALDI
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 10. mücadelesi, Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte 26 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa 2. cepten başlayan Ai Ogura, damalı bayrağı ilk sırada gördü.
PODYUMDA RAUL FERNANDEZ VE MARTIN
Bitiş çizgisini takım arkadaşı Ai Ogura'dan 2 saniye sonra geçen Raul Fernandez, yarışı ikinci sırada tamamladı. Liderin 3.5 saniye gerisinde kalan Aprilia pilotu Jorge Martin ise üçüncü oldu.
TOPRAK YARIŞI TAMAMLAYAMADI
MotoGP tarihinin ilk Türk sürücüsü unvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda Grand Prix'sinde yarışı tamamlayamadı.
Prima Pramac Yamaha takımında yarışan Red Bull sporcusu, 10'unculuğa kadar yükseldiği mücadeleyi motosikletindeki arıza nedeniyle 13. turda terk etti.
MARTIN LİDERLİĞE YÜKSELDİ
İspanyol pilot Jorge Martin, puanını 193'e çıkararak pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi. Pilotlar klasmanında Martin'i 186 puanla Marco Bezzecchi ve 177 puanla Fabio Di Giannantonio takip etti.
Ai Ogura 168 puanla 4. sırada yer alırken, Marc Marquez 153 puanla 5. basamakta yer aldı. Toprak Razgatlıoğlu ise 11 puanla 21. sırada bulunuyor.
SIRADAKİ DURAK ALMANYA
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı, 11-12 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.
OGURA İLK ZAFERİNİ ALDI
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 10. mücadelesi, Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte 26 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa 2. cepten başlayan Ai Ogura, damalı bayrağı ilk sırada gördü.
PODYUMDA RAUL FERNANDEZ VE MARTIN
Bitiş çizgisini takım arkadaşı Ai Ogura'dan 2 saniye sonra geçen Raul Fernandez, yarışı ikinci sırada tamamladı. Liderin 3.5 saniye gerisinde kalan Aprilia pilotu Jorge Martin ise üçüncü oldu.
TOPRAK YARIŞI TAMAMLAYAMADI
MotoGP tarihinin ilk Türk sürücüsü unvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda Grand Prix'sinde yarışı tamamlayamadı.
Prima Pramac Yamaha takımında yarışan Red Bull sporcusu, 10'unculuğa kadar yükseldiği mücadeleyi motosikletindeki arıza nedeniyle 13. turda terk etti.
MARTIN LİDERLİĞE YÜKSELDİ
İspanyol pilot Jorge Martin, puanını 193'e çıkararak pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi. Pilotlar klasmanında Martin'i 186 puanla Marco Bezzecchi ve 177 puanla Fabio Di Giannantonio takip etti.
Ai Ogura 168 puanla 4. sırada yer alırken, Marc Marquez 153 puanla 5. basamakta yer aldı. Toprak Razgatlıoğlu ise 11 puanla 21. sırada bulunuyor.
SIRADAKİ DURAK ALMANYA
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı, 11-12 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.