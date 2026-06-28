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Formula 1 Avusturya GP'sinde zafer George Russel'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Avusturya Grand Prix'sini Mercedes pilotu George Russel kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 17:38 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2026 18:08
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Formula 1 Avusturya GP'sinde zafer George Russel'ın
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Avusturya Grand Prix'sinde zafer George Russell'ın oldu. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu, Spielberg kentindeki Red Bull Pisti'nde koşulan yarışı ilk sırada tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla RUSSELL'DAN SEZONUN 2. GALİBİYETİ

4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılan yarışı George Russell kazandı.

Russell, 1 saat 26 dakika 37.979 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sinin ardından 2. galibiyetini elde etti.

VERSTAPPEN İKİNCİ, ANTONELLI ÜÇÜNCÜ

Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen, liderin 1.611 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı. Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli ise Russell'ın 1.986 saniye arkasında üçüncü oldu.

SIRADAKİ DURAK BÜYÜK BRİTANYA

Formula 1'de sezon, 5 Temmuz Pazar günü koşulacak Büyük Britanya Grand Prix'siyle devam edecek.

PİLOTLAR KLASMANI

Pilotlar klasmanında Kimi Antonelli 171 puanla ilk sırada yer aldı.

George Russell 131 puanla ikinci, Lewis Hamilton 125 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Oscar Piastri 80 puanla dördüncü, Lando Norris ise 79 puanla beşinci basamakta yer aldı.

TAKIMLAR KLASMANI

Takımlar klasmanında Mercedes, 302 puanla zirvede bulunuyor.

Ferrari 204 puanla ikinci, McLaren 159 puanla üçüncü, Red Bull 115 puanla dördüncü ve Alpine 57 puanla beşinci sırada yer aldı.

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