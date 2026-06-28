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Franck Kessie: "Juventus için harika olurum"

Franck Kessie, hakkındaki Juventus haberleri için konuştu. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Juventus için harika transfer olurum." dedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 16:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Franck Kessie: 'Juventus için harika olurum'
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Al-Ahli ile sözleşmesi sona erecek Franck Kessie, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fildişili orta saha oyuncusu, hakkında çıkan Juventus haberlerini de değerlendirdi.

29 yaşındaki futbolcu, "Juventus ile ilgili konuşulanları duydum. Şu anda sadece Dünya Kupası'na odaklanmış durumdayım ama tek bir şey söyleyeceğim; harika transfer olurum! Formdayım, Dünya Kupası'nda oynuyorum, sözleşmem bitiyor ve serbest oyuncuyum. Daha ne isteyebilirsiniz?" dedi.

Kessie, "Pek çok kulüp beni istiyor. Menajerim çalışıyor, çok fazla telefon alıyoruz ve bu durum beklenen bir şey." sözlerini sarf etti.

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Kessie, 12 gol attı ve 6 asist yaptı.

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