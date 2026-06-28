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Nico Paz için açıklama: "Como onun için en iyi seçenek"

Nico Paz'ın babası Pablo Paz, oğlunun Como'da kalma kararıyla ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 17:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nico Paz için açıklama: 'Como onun için en iyi seçenek'
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Real Madrid'in 9 milyon euro'luk geri satın alma maddesini devreye sokmasının ardından Nico Paz'ın geleceği netlik kazandı. Arjantinli yıldız, bu yaz Real Madrid'e dönmek yerine kariyerini Como'da sürdürme kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Nico Paz'ın babası Pablo Paz'dan da sürece dair açıklama geldi. Baba Paz, "Como, onun için en iyi seçenek. Como ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı çok istiyordu. Bu seçimden çok memnunuz." dedi.

"Real Madrid'in gelecek yıldan itibaren Nico için bir geri alım hakkı bulunuyor." diyen Pablo Paz, "Geri alım opsiyonu ile Real Madrid'e geri dönebilir ama çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Buraya gerçekten çok değer veriyor, çok sevildiğini hissediyor ve Como'da kalmaktan son derece mutlu. Ortam, takım, teknik direktör, kulübün projesi ve şehir dolayısıyla seçiminden memnun. Kısacası kendisini tamamen Como'nun bir parçası olarak görüyor ve çok mutlu. Como, onun için en iyi seçenek." sözlerini sarf etti.

Como'da geride kalan sezonda 40 maçta süre bulan 21 yaşındaki Nico Paz, 13 gol attı ve 8 asist yaptı.

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