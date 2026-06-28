Beşiktaş'tan transfer açıklaması!

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah-beyazlı ekibin transfer çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Transfer görüşmelerinde sona yaklaştıklarını belirten Özen, üç futbolcu için önemli mesafe kat ettiklerini söyledi.Yoğun transfer mesaisi nedeniyle telefonunu kullanamadığını ifade eden Özen,Transfer sürecini etkileyen en önemli faktörlerden birinin Dünya Kupası olduğunu belirten Özen,dedi.Bazı transferlerde oyuncularla anlaşma sağlandığını ancak kulüplerde yaşanan yönetim değişiklikleri nedeniyle sürecin uzadığını ifade eden Özen,ifadelerini kullandı.Transfer planlamasının aşamalar halinde ilerlediğini vurgulayan Özen, ilk etap tamamlandıktan sonra kadro derinliğini artıracak hamlelere odaklanacaklarını ifade etti.Slovakya kampına transferlerin yetişip yetişmeyeceği yönündeki soruyu da yanıtlayan Özen,dedi.

Beşiktaş taraftarına da ayrı bir parantez açan Özen, "Kulübün en büyük gücü, taraftarıdır. Kulüp, 100 yılı aşkındır eğer hayatına devam ediyorsa, büyüklüğüne, gösterişine, güzelliğine devam ediyorsa, mevcudiyetine devam ediyorsa bunun en büyük gücü taraftar." dedi.





"KİİMSEYİ SUÇLAYAMAYIZ"



Yeni sezon öncesinde camianın kenetlenmesi gerektiğini vurgulayan Önder Özen, "Buraya geldiğimizde, sayın başkana da söylemeye çalıştım. Son birkaç yıldır çok güçlü figürler bir araya geldi ama çok büyük bir birlik olduğunu söyleyemem. Kimseyi suçlayamayız. Ama öyle bir sezona giriyoruz ki... Yekpare bir takıma ihtiyacımız var. Bunu sağlamak için taraftarın da tek parça halinde olmasına ihtiyacımız var. Herkesin aynı yerde durması gerekiyor. Herkesin aynı noktada olması, aynı yere bakması gerekiyor. Bu olmadan başarılı olamayız." sözlerini sarf etti.



"KENDİ İÇİMİZDE REKABET ETMEYECEĞİZ"



Özen, rekabetin kulüp içinde değil, rakiplerle yaşanması gerektiğini de vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:



"Kendi içimizde rekabet etmeyeceğiz, rakiplerimizle rekabet edeceğiz. Bunun tek bir koşulu var; aynı yere basacak ayaklarımız, aynı yere bakacak gözlerimiz, aynı yerde duracağız ve birlikte yürüyeceğiz. Sonrasında da yürüdüğümüz yollar nereye çıkacak göreceğiz. Ama bu olmazsa olmaz!"



