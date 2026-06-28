🇹🇷🏀A Milli Erkek Basketbol Takımı için medya günü düzenlendi.



Alperen Şengün: "Gruptan lider çıkmayı garantilesek de önümüzde iki tane maç var. Grubu namağlup bitirip diğer gruba avantajlı gitmek istiyoruz. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp Bosna… pic.twitter.com/3IIWiwojE6



— Sporx (@sporx) June 28, 2026