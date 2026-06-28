28 Haziran
Güney Afrika-Kanada
22:00
28 Haziran
Broendby IF-Hvidovre
8-1
28 Haziran
Fredrikstad-Elfsborg
0-0
28 Haziran
Sarpsborg 08-Rosenborg
0-0IPT
28 Haziran
Molde-Bodo/Glimt
1-4

Halis Karataş: "Olmaz denileni oldururum"

100. Gazi Koşusu'nu "Bay Nalçakan" ile kazanan Halis Karataş, tarihi zaferin ardından "Olmaz denilen oldururum" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 17:46
Haber: Sporx.com
Halis Karataş: 'Olmaz denileni oldururum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
At yarışlarında 100. Gazi Koşusu'nu, sahibi Emrah Nalçakan olan ve jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Bay Nalçakan" isimli safkan kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tarihi zaferin ardından açıklamalarda bulunan Halis Karataş, 100. Gazi Koşusu'nu kazanmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Halis Karataş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bu atmosfere şahitlik eden tüm yarışseverlere şükranlarımı, sevgilerimi sunuyorum.

Ben ilkleri başaran bir jokeyim, olmaz denileni oldururum. Şu anda mutluluğum inanılmaz. 100. yıl olması apayrı bir önem taşıyor. Sadece 2 sene askerliğim dahilinde 36-37 sene boyunca bu koşuya katılmak için canımı bile ortaya koymuşluğum vardır. Bu koşuya katılmak onur olmuştur. Cenab-ı Allah katılmayı nasip etti ve çok şükür kazandım.

Bence yarışın kırılma anı 800'ün orasıydı. Önümdeki at durmuş, yanımdaki at gidemiyordu. Az bir açıklık gördüm ve oradan gittim."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.